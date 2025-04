Tallink kukkus esimeses kvartalis 33 miljoniga kahjumisse

Ettevõtte juhatuse esimees Paavo Nõgene põhjendas kehvat majandustulemust keeruka makroolukorraga.

"Tarbijate ja ettevõtete kindlustunne püsib madal, tooni annavad majanduskeskkonna väljakutsed meie põhiturgudel ning globaalsed geopoliitilised pingeid. Lisaks avaldavad tulemustele mõju perioodi sisse jäänud pikemad laevade dokkimised ja neli seisvat laeva," märkis Nõgene.

"Teisalt, kui eemaldame tulemusest nelja seisva laeva mõju, oleme 2019. aasta esimese kvartali tasemel. Seisvate laevade küsimuse lahendamisega tegeleme igapäevaselt ja näiteks reisilaev Star I on praeguseks müüdud ja uuele omanikule üle antud," lisas Nõgene.

Tallinki käive vähenes esimeses kvartalis aastaga 14,4 protsenti 137,3 miljonile eurole. Möödunud aasta 34,5 miljoni euro suurune kulumieelne kasum asendus 3,8 miljoni euro suuruse kulumieelse kahjumiga ja möödunud aasta 2,6 miljoni euro suurune puhaskasum asendus 33,2 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga.

Ettevõtte börsiteate kohaselt vähenes esimeses kvartalis aasta võrdluses veetud reisijate hulk 12 protsenti 970 359 inimesele, kaubaveoühikute arv langes 31,9 protsenti 57 830 ühikule ning veetud sõidukite hulk 10,9 protsenti 135 829 sõidukile.

Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sealhulgas kaht shuttle-laeva, kuut reisilaeva, välja oli prahitud kaks laeva ja neli laeva seisis jõude. Lisaks opereerib ettevõte Tallinnas kolme hotelli ja Riias üht hotelli.

Kontsern sulges 2025. aasta märtsis restorani Flavore Tallinnas ja Burger Kingi restorani Vienibase kaubanduskeskuses Riias. Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.

Esimeses kvartalis investeeris kontsern kokku 13,3 miljonit eurot, millest suurem osa kruiisilaevade Baltic Princess ja Silja Serenade uuendustöödeks. 2025. aasta esimeses kvartalis kestsid planeeritud hooldustööd kokku 68 päeva mõjutades seeläbi eelkõige reisijate- ja kaubaveo mahte Soome-Rootsi liinidel.

"Laevade dokkimisi esimese kvartali jooksul tuleb vaadelda ka investeeringuna tehnoloogiasse ja reisijakogemusse. Märgatav elavnemine on juba praegu Soome-Rootsi suunal – tagasiside värske ilme saanud reisilaevale Baltic Princess on väga rõõmustav. Tulemas on erikruiise ja üllatusi kõigil liinidel. Töö käib praegu igal tasandil, et kõrghooaeg, kevad ja suvi vastaksid rohkem meie ootustele," märkis Nõgene.