Ministeerium andis välja juhise, et Venemaa ja Valgevene esindajad ei peaks osalema eelseisvatel sõja lõpu 80. aastapäeva üritustel. Soovituse eesmärk on vältida mälestusürituste instrumentaliseerimist riikide poolt, kes vastutavad Ukraina sõja eest.

Saksamaal on suursaadikute osalemine maailmasõjaga lõpuga seotud üritustel kasvamas diplomaatiliseks tüliks.

Venemaa suursaadik Sergei Netšajev on öelnud, et võib üritustele ilmuda ka kutsumata. "Me ei vaja spetsiaalset kutset, et austada nõukogude vabastajate ja natsismiohvrite mälestust avalikult ligipääsetavates kohtades," ütles ta teisipäeval Saksa meediale.

Ometi võib tüli teravneda 4. mail, kui Brandenburgi liidumaal tähistatakse Sachsenhauseni koonduslaagri vabastamist. Venemaa kommentaaride valguses lubasid piirkondlikud võimud rakendada omanikuõigust ning koostöös julgeolekujõududega takistada Netšajevil üritusel osaleda.

Euractiviga suheldes jäi Saksamaa välisministeerium oma juhisele kindlaks.

"Kui kedagi ei ole kutsutud ja ta seisab ukse taga, siis tuleb mõelda, kuidas sellega toime tulla," ütles ministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval. "Üks võimalus on rakendada omanikuõigust ja mitte lasta inimest sisse."

Ka Berliini linnavalitsus teatas, et eeldab, et Venemaa esindajad üritustel ei osale. Saksamaa pealinnas asub kolm punaarmee mälestusmärki, mida 9. mail sageli külastatakse.

Netšajev on aga vihjanud, et ei karda vastasseisu. Hoolimata sellest, et teda ei kutsutud, osales ta eelmisel nädalal toimunud Seelowi kõrgendiku lahingu mälestusüritusel.