Saksamaa välisministeerium andis aasta alguses välja juhised, kus nõutakse ettevaatlikkust Venemaa katsete suhtes kasutada aastapäevaüritusi propaganda eesmärgil. Selles soovitatakse omavalitsustel kasutada oma võõrustajaõigust, et mitte kutsuda Venemaa riigi esindajaid mälestusüritustele.

"Võime eeldada, et Venemaa pool kasutab seda Ukraina rünnaku õigustamiseks ära," ütles ministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval tavapärasel pressikonverentsil. "Seepärast tegigi välisministeerium sellise soovituse," lisas ta.

Sellest hoolimata osales Vene suursaadik kolmapäeval sõjaohvrite mälestusüritusel Seelowi linnas Saksamaa idaosas. Sellega meenutati Seelowi kõrgendike lahingut, mis oli üks viimaseid suuri lahinguid sõjas enne Nõukogude armee sissemarssi Berliini ja Natsi-Saksamaa alistumist 1945. aasta mais. Punaarmee ühes raskeimas lahingus hukkus vähemalt 30 000 Nõukogude sõdurit.

Ehkki Seelowi linnavõimud ei kutsunud ei Venemaa ega Valgevene esindajaid mälestusüritusele, saabus Vene suursaadik Sergei Netšajev kohale ja asetas lahingu monumendile lille. Koos temaga panid monumendile lilled ka Valgevene saadik Andrei Šupljak ja Kasahstani saatkonna sõjaväeatašee.

Mälestusüritusel, kus muidu viibis ainult väike seltskond kohalikke elanikke, oli kohal Venemaa televisiooni võtterühm.

Brandenburgi liidumaa Märkisch-Oderlandi ringkonna asejuht, kristlik demokraat (CDU) Friedrich Hanke ütles ringhäälingule RBB eelnevalt, et oleks "absurdne" takistada suursaadikul oma kaasmaalaste mälestamist. "Me kohtleme teda kohase austusega," ütles ta.

Liidumaa parlamendi sotsiaaldemokraadist liige Sina Schönbrunn nimetas välisministeeriumi soovitust "absurdseks". "Muidugi saab kõike ära kasutada, aga täna peaks meie peamine mure olema surnute mälestamine," ütles ta RBB Inforadio saates.

Venemaa režiimijuht Vladimir Putin on püüdnud esitada oma täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse võitlusega natsidega, püüdes rünnaku õigustamiseks kasutada Teise maailmasõja pärandit.

"On kohatu, et kuritegeliku režiimi esindaja, kes ründab iga päev minu riiki rakettide, pommide ja droonidega, viibib sõjaohvrite mälestusüritusel," ütles Ukraina suursaadik Oleksii Makejev Welt TV-le.

Nõukogude Liit kaotas arvatavalt Teise maailmasõja üle 25 miljoni inimelu ning Moskva on juba aastaid tegutsenud selle nimel, et sõjavõidust kujundada uut ühendavat ideoloogiat oma rahvale ja selle osaks on ka iga-aastased tohutu sõjaväeparaadid Punasel väljakul.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaj Maria Zahharova kolmapäevast sõnu, mille kohaselt Saksamaa välisministeeriumi juhised, mis viitavad Venemaa ja Valgevene esindajate väljasaatmisele aastapäeva üritustelt, on solvang jõudude poolt, keda ta nimetas "Hitleri timukate moraalseteks pärijateks ja otsesteks järeltulijateks".