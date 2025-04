Kuressaare Raegaleriis on väljas 37 taiest 37 autorilt

Kuressaare Raegaleriis on kuni maikuu lõpuni väljas omamoodi unikaalne näitus, kus väljas on kokku 37 erinevas stiilis taiest, mis ka kõik erinevatelt ehk 37 autorilt.

Üheks Kuressaare linna eripäraks võib kindlasti pidada seda, et linna kõige auväärsemas hoones ehk raekojas on lausa mitu ruumi juba 30 aastat kunstigaleriiks olnud. Ja 30 aasta jooksul on seal kokku olnud 330 näitust.

Praeguse näituse eripäraks on see, et väljas on killuke varasemalt raekojas toimunud näitustest. Ehk näitusele pääses 37 autorit – igaüks ühe tööga.

"Neist enamik on ikkagi kaasaegsed kunstnikud. Aga meil on siin ka Haamer, meil on siin ka Viiralt ja neil kõigil on olnud siin isikunäitus või väiksem grupinäitus," lausus Raegalerii kuraator Lii Pihl.

Saaremaa kunstnike jaoks on sellel galeriil aastakümnete jooksul olnud oluline roll.

"Galerii on kunstnikule nagu teine kodu. Need pildid, mis sul on kodus, neid sa vaatad üksi, aga kui sa need pildid tood galeriisse, siis näevad neid kõik," ütles kunstnik Külliki Järvila.

Raekojas on eksponeeritud ka väga palju mandri ja välisriikide kunstnike näitusi. Sellel galeriil on olnud oluline roll kõrgkultuuri saarlastele kätte toomisel.

"See oma ainulaadsuses ja ajaloolises hoones asuvana on ikka silmapaistval kohal. Tallinnas niisugust ei olegi," ütles skulptor Terje Ojaveer.

Ja kui juba 30 aastat on seal kunsti näidatud, siis ka järgneva 30 aastaks on perspektiiv olemas

"Peab ütlema, et need ruumid on nii ilusad, et järjekord on kogu aeg ukse taga," ütles Raegalerii kuraator Helena Keskküla.