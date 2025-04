Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Riho Ühtegi ja Lauri Mälksoo

Venemaa kompenseerib vaevalist edenemist rindel jätkuvate veriste raketirünnakutega Ukraina tsiviiltaristu pihta, tappes ja vigastades rahulikke elanikke. Sõjasündmusi kommenteerib kindralmajor reservis Riho Ühtegi. Temalt uurime ka seda, kas sõjalises vaatest on vaherahu praegu välja käidud tingimustel Kiievile hädavajalik või on tegemist üksnes Washingtoni poliitilise survega.

TÜ rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo analüüsib saates, mida tähendaks Krimmi de jure tunnustamine Venemaa osana. Teatavasti on just selle oma sõja lõpetamise plaanis välja käinud president Donald Trump. Kas see võib tähendada kogu senise maailmakorralduse muutumist, mille aluseks on olnud fundamentaalne põhimõte, et ükski riik ei tohi jõuga muuta teise riigi piire?

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.45. Saatejuht on Epp Ehand.