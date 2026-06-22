Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Neeme Väli ja Marek Kohv

Rinne seisab paigal, samal ajal muutuvad vastastikused õhulöögid tagalasse üha intensiivsemaks. Ukraina droonid, mis läbisid Moskva õhukaitse kõik kihid, matsid pealinna suitsupilvedesse, Kreml omakorda lubas selle häbi eest karmi kättemaksu. Samas pole Venemaal üha laiemalt leviv kütusepuudus veel agressori sõjalist võimekust ja rünnakute aktiivsust mõjutanud. Neid teemasid selgitab kindralmajor reservis Neeme Väli.

Euroopas keeb diplomaatiline aktiivsus täistuuridel. G7 kohtumine Prantsusmaal Evianis tõi mitmeid Ukraina sõda otseselt või kaudselt mõjutavaid otsuseid. Brüsselis toimus Ramsteini formaadi kohtumine, kus Ukrainat toetavate riikide kaitseministrid arutasid abi ja toetuse suurendamist Kiievile. Nende kohtumiste tulemusi analüüsib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Epp Ehand.