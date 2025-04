Ühtegi: Trump kohtleb riike kui ärisid, sõda ei saa pidada nagu äri

"See, mida Trump teeb on äri. Ta käitub riikidega, nagu ta käitub oma äridega. Samas, olles pikalt teeninud riiki ja riigi teenistuses olnud, ma võin öelda, et sõda ei saa pidada nagu äri. Siin on hoopis teised põhimõtted. Riigi süsteeme, eriti kui me räägime relvajõududest, ei saa juhtida sellisel moel," ütles Ühtegi.

"Kui arvatakse, et on võimalik osta, müüa, vahetada, bluffida ja kõike muud teha, siis see tegelikult ei tööta lõppkokkuvõttes

Ühtegi rääkis, et praegu on näha, et venelased pressivad Donetski ja Luganski oblastis kõvasti peale. "Neil on vaja seda kahte oblastit kätte saada kindlasti. Ja nad tahavad ka lõunas jõuda nii kaugele kui võimalik, et neil vähemalt oleks piir. Et juhul kui nendele läbirääkimistele minnakse, et millelt siis alustatakse läbirääkimisi," ütles Ühtegi.

Rääkides Venemaa raketi- ja droonirünnakutest Ukraina erinevatele linnadele ütles Ühtegi, et Venemaa arvestab asjaoluga, et tal tuleb ühel hetkel läbirääkimistesse asuda ja ta püüab Ukrainat praegu murda nii palju kui võimalik. "Mitte ainult poliitiliselt, vaid ka rahva tahet. Ja seetõttu rünnatakse tsiviilobjekte," lausus Ühtegi.

Ühtegi tõdes, et tsiviiltaristu ründamine, võib küll ukrainlasi täiendavalt ärritada, ent kuskil on siiski valulävi, alates, millest alates soovivad inimesed rünnakute lõppemist. "Ukraina juhtkonnal on Ukraina rahva ees moraalne kohustus säästa inimelusid ja kohustus hoida ühiskonda. Ja inimesed hakkavad ühel hetkel küsima, mida te teete selleks, et see nii oleks," sõnas Ühtegi.

Samas märkis Ühtegi, et Venemaa on suhteliselt raskes seisus ja neil on tema hinnangul rahu praegu rohkem vaja kui Ukrainal. "Minu meelest on Venemaa üsna piiri peal," sõnas ta.

Ühtegi rääkis, et Venemaa on oma rünnakutes loobumas tiibrakettide kasutamisest, sest need on suhteliselt aeglased ja Ukraina õhutõrje on tõhus. Ballistlised raketid teevad tema sõnul palju rohkem kahju, isegi siis kui õhutõrje ballistilisele raketile pihta saab. "Ballistiliste rakettidega on selline asi, et sa võid ta alla lasta, aga ta kukub ikkagi kuhugi. Sa võid teda ka elektroonilise sõjapidamise vahendiga mõjutada, aga ta siiski 100 meetri raadiuses tabab seda märki," rääkis Ühtegi.