Kohtla-Järvel pole bussisõitjad rahul piletiostu tõhustanud eksperimendiga

Kohtla-Järve otsib lahendusi, kuidas linnaliinibussides vähenda piletita sõitjate arvu. Testperioodil on lubatud inimestel bussi siseneda ja väljuda vaid esiuksest. Sellega on küll piletiostjate arv suurenenud, aga inimesed kurdavad trügimise üle.

Aprillikuisel testperioodil on saanud inimesed tipptundidevälisel ajal Kohtla-Järve linnaliinibussides väljuda ja siseneda ainult eesuksest. Eesmärgiks on vähendada jänest sõita soovijate arvu.

"Busside kaamerasalvestuste analüüs näitas, et keskmise ukse kaudu sisenejad ei valideeri oma sõidukaarti," ütles Kohtla-Järve linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Vitalia Bassarada.

Inimestele linnavalitsuse eksperiment rõõmu ei tee.

"Bussijuhi juurde tekib kitsas pudelikael. Kui mõni inimene jääb sinna seisma, siis on sealt raske läbi pääseda. Ma ei ütle, et selline olukord on bussides kella 10 ja 15 vahel kogu aeg, aga üle ühe reisi on see küll nii," sõnas sage liinibussi kasutaja Pjotr.

"Tagasiside on väga negatiivne. Inimesed helistavad ja kaebavad, et nendel ei ole mugav ehk see tekitab ebamugavust," ütles Vitalia Bassarada.

Meetmetest on olnud aga kasu. Aprillikuus on ühekordsete piletite ost kasvanud võrreldes märtsikuuga 17 ja eelmise aasta aprilliga 14 protsenti.

Kuid arvestades negatiivset tagasisidet, kaalub linnavalitsus avada maikuus hoolimata kellaajast busside mõlemad uksed. Samas on plaanis tõhustada kontrolli.