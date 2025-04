Hartman: poliitikas solvumine ei sobi, tuleb eesmärke ellu viia

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Piret Hartman rõhutas intervjuus ERR-ile, et kuigi Keskerakond on välistanud Tallinnas koostöö sotsiaaldemokraatidega, ei lase sotsid end poliitilisel solvumisel mõjutada ja on koostööks valmis. Hartmani sõnul ei ole sotsidel mõtet riigi tasandil ka Reformierakonna peale vimma kanda.

Kuhu sotsiaaldemokraadid on kohalike valimiste ettevalmistustega tänaseks päevaks jõudnud?

Valimiste ettevalmistamine on loomulikult täies hoos. Kohapeal käib inimeste nimekirja otsimine ja keskselt valmistume programmi kokkupanemiseks, kogu

kampaania ettevalmistusteks. Hetkel on täies hoos meil kampaania ettevalmistamine.

Kui suur on sotside kohalike valimiste eelarve?

Ma ütlen ausalt, et ma ei oska veel nii detailsetele küsimustele vastata. Ma alustan tegelikult 1. maist, siis viin ennast ka kõikide eelarve küsimustega kurssi.

Millise valimisloosungiga sotsid lähevad kohalikele valimistele, on see olemas juba?

Niipea kui see on olemas, siis me selle ka avalikult välja ütleme. Erakonna üldkogul sellised otsused tehakse, loomulikult valmistatakse juhatuse ja volikoguga koostöös välja, aga üldkogus käiakse nii-öelda programm

ja ka see sõnum välja. Kui ma ei eksi, siis toimub üldkogu juunis.

Tallinnas ilmselt saab teie linnapeakandidaadiks Jevgeni Ossinovski. Aga kes on esinumbrid teistes suuremates linnades?

Praegu on mul raske nendele küsimustele vastata, kõikide piirkondadega olen ise ka läbi rääkimas ja sisse elamas.

Siiamaani väga selgelt tegelesin regionaal- ja põllumajandusküsimustega. Kõik see, mis puudutab nüüd erakonna töid ja tegemisi ja piirkondades toimuvat, sellega olen ennast kurssi viimas. Loomulikult ma tean, et piirkondlikud organisatsioonid koos keskse juhatusega on neid teemasid üle vaatamas ja inimestega läbi rääkimas, aga praegu ei oska veel konkreetseid nimesid välja tuua.

Aga kas see on kindel, et kõikides omavalitsustes saab minna välja ikkagi täisnimekirjaga? Olen kuulnud, et näiteks Pärnus on õhus variant, et kandideeritakse koos valimisliitudega.

Loomulikult on eesmärk see, et suuremates maakonnakeskustes

oleks sotsiaaldemokraatidel oma nimekiri välja panna. Kui me alustasime kohalike valimiste ettevalmistamist, siis eesmärk oli see, et me vähemalt pooltes omavalitsustes Eestis oleme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjadega väljas, aga loomulikult tuleb alati seda seisu kaaluda. Kõige olulisem on see, et võimalikult palju sotsiaaldemokraate üle Eesti oleks kohaliku elu juures kaasas.

Nii et ma kardan, et jah, kõikides maakonnakeskustes ei õnnestu meil täna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjaga välja minna.

Aga proovime siis jõuda selleni, et oleme kindlasti oma inimestega ka valimisliitudes kaasas. Loomulikult on ka need kohalikud omavalitsused erinevad, kus on rohkem nii-öelda erakondlikke nimekirju, aga kus ongi valimisliidud, kus osalevad ka eri erakondadest liikmed.

Piirkonnad peavad ise selle otsuse ära tegema, et mis kohapeal mõistlikum tee on. Aga loomulikult seal, kus vähegi saame, tõstame oma lipu püsti, täna on sotsiaaldemokraate vaja riigi juhtimise juurde, aga kindlasti ka kohaliku elu kujundamise juurde.

Üks nendest piirkondadest, kus seda võimet siis võib-olla nii palju ei ole, on siis ikkagi Pärnumaa?

Pärnumaa on praegu olnud meil jah keerulisemas seisus, oleme sinna teinud ka mitmeid visiite. Riigikogu liikmed on seal käinud, erakonna esimees ka ise.

Oleme kunagi olnud hästi tugevasti selles piirkonnas esindatud, aga praegu on vaja uuesti nii-öelda jalad alla saada ja aktiivsemalt välja tulla. Aga hetkel on

küsimärk seal, mis saab edasi.

Sarnane, kui mitte veel kriitilisem olukord on ju Narvas, kus kõik tegelikult sõltub Katri Raigist ja tema valimisnimekirjast?

Kui me räägime Ida-Virumaast üldisemalt, siis tegelikult on ju sotsiaaldemokraadid üsna heas seisus, ka erakonna toetus on seal siiski üsna tugev. Me oleme teiste erakondadega võrreldes teisel kohal. Aga jah, kui me räägime otse Narvast, siis loomulikult on väga jõuline kandidaat meie jaoks seal Katri Raik ja siis sõltub ka temast see, kuidas me seal välja läheme. Selge on see, et Katri Raik ei ole kunagi varjanud, et sotsiaaldemokraat on, aga eks ka tema peab seal kohapeal neid olusid hindama, kuidas tänases olukorras on mõistlikum välja minna.

Meie jaoks on kõige olulisem see, et sotsiaaldemokraadid on Narvas olemas. Sest kahjuks on juhtunud ikkagi see, et teised erakonnad räägivad küll Narva ja Ida-Virumaa küsimustes kaasa, aga kahjuks kohalikel valimistel liiga palju tegevuses ei osale, mis kindlasti ei ole hea. Mul on kahju, et praegu neid valikuid Narvas on üsna vähe, kui me räägime erinevatest nimekirjadest. Katri on kindlasti väga tugev meie erakonna esindaja, aga kõige tugevam kindlasti kohaliku elu eest seisja.

Praegu on mu teadmine, et Katri läheb tugeva valimisnimekirjaga välja. Aga eks lõpliku sõna saab ta siis ise öelda.

Ida-Virumaal proovime ikkagi kohalikes omavalitsustes tulla sotsiaaldemokraatide nimekirjaga välja. Praegu väga tugevalt kindlasti Kohtla-Järvel, aga ka Jõhvis sõltub, mis saab Jõhvi ja Toila ühinemisest ja kuidas see protsess edasi läheb ja kas sellega lõpuni jõutakse.

Aga Narvas siis ei pruugi sotside valimisnimekirja tulla?

Praegu on Katri Raik öelnud, et ta ikkagi liigub välja valimisliiduga, aga lõpliku sõna peab kindlasti ütlema tema.

Loomulikult mul oleks väga hea meel ja kõikidel sotsiaaldemokraatidel, kui Katri on valmis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjaga välja tulema, aga nii, nagu ma ka ütlesin, et eks piirkonnad peavad siin ka ise hindama, mis kõige mõistlikum seal kohalikul tasandil on.

Ise kandideerite samuti Ida-Virumaal ilmselt?

Kindlasti kandideerin Ida-Virumaal. Olen varem öelnud, et oma poliitilist karjääri teen sellepärast, et seista lisaks Eesti teemadele Ida-Virumaa asjade eest. Kui ma poliitikasse tulin ja üldse olen valimistest osa võtnud, siis kindlasti teen

seda kohapeal.

Milline olukord Saaremaal on?

Saaremaal on üsna hea olukord. Meil on väga tugev organisatsioon ja Madis Kallas on väga tugev ka riigikogu liikmena Saaremaa küsimuste eest seisja.

Sotsiaaldemokraadid on väga jõuliselt seal Saaremaa küsimuste ees seismas ja loomulikult ka erakonna eesmärkidest.

Kus sel korral erakonna esimees kandideerib?

Seda peab nüüd küll Lauri Läänemetsa enda käest küsima, kus ta kandideerimas on, aga ma usun, et kindlasti Lauri valimistest osa võtab.

Ma usun ka. Aga Tallinnast nüüd veel korraks rääkides, siis millist tulemust sotsid Tallinnas tegema lähevad ja millist tulemust peate realistlikuks?

Ma täna ei näe seda, et meie sihiks oleks vähem kui valimiste võitmine. Loomulikult Tallinnas on tugevalt esindatud erinevad erakonnad, aga täna minnes valimistele vastu koos linnapeaga kindlasti meie positsioon on tugevam. Me oleme väga palju muutusi ellu viinud Tallinna tasandil. Loomulikult on veel mitu kuud minna, kus kindlasti ka need tulemused ja muutused rohkem esile tulevad.

Aga praegu lähme kindlasti Tallinnas valimisi võitma ja ma ei näe põhjust, miks me tegelikult ei peaks seda eesmärki saavutama.

See põhjus võib olla see, et praegused reitingud näitavad ikkagi selget võitu hoopis Keskerakonnale, kes muide on välistanud koostöö sotsidega. See solvumine on ilmselt aastatagustest sündmustest ikkagi nii suur. Kas see tähendab ka seda, et sotside eesmärk ja soov saab olema ikkagi ka kuidagimoodi säilitada seda laiapõhjalist koalitsiooni, nagu ka praegu on linnavalitsuses?

Esiteks, valimisteni on päris mitu kuud minna ja selle perioodi jooksul võib päris palju juhtuda. Teiseks on see, et olles ka päris pikalt nüüd poliitikaga seotud, siis selline asi nagu solvumine väga poliitilisse konteksti ei sobi, pigem ikkagi vaadatakse üle see ja otsustatakse selle järgi, kuidas on võimalik oma seisukohti

ellu viia.

Loomulikult sotsiaaldemokraadid kaaluvad erinevaid võimalusi. Kindlasti üks võimalus on ka tänase koostöö jätkumine. Seda ei ole mõistlik kuidagi välistada ja tänu sellisele koostööle on ju väga palju häid asju ka ellu viidud.

Nii et meie nüüd kindlasti ei välista, ei ole solvunud, püüame teha kõik selleks, et Tallinn oleks parem koht, kus inimestel on hea elada. See on see, mis on nüüd meie siht. Ja ma ütlen veel kord, et valimisteni on veel päris mitu kuud ja päris pikk aeg minna. Selle perioodi jooksul võib väga palju juhtuda ja ma usun, et omalt poolt me täna anname kõik selleks, et iga päev teha midagi, et pealinnas oleks parem elada.

No sotsid loomulikult ei ole solvunud. Keskerakond ju tunneb, et sotsid lõid neile nii-öelda noa selga. Kas te üritate neid suhteid tulevikus kuidagi parandada? Ma saan aru, et te ei välista ka Keskerakonnaga koalitsiooni koostööd Tallinnas?

Ma ütlen veel kord, et poliitika on selline koht, kus välistamisega liiga palju edasi ei jõua. Kui vaadata ajaloos tagasi, siis on koalitsioone murtud ja tehtud uusi. Ka praegu riigi tasandil – kas siis sotsiaaldemokraadid ütlevad, et me kunagi enam Reformierakonnaga koostööd ei tee? Pigem ei saa suhtuda siinkohal väga suurte emotsioonidega.

Poliitika on pragmaatiline, erakonnad teevad valikuid selle järgi, kuidas on neil võimalik oma seisukohti ellu viia ja kuidas on võimalik täita valijale antud lubadusi. Nii et kõik see muu ei ole praegu liiga mõistlik. Ja enamasti ka inimlikul tasandil on ikkagi suhted olemas, omavahel räägitakse ja koostööd tehakse.

Loomulikult kõik sellised muutused on keerulised ja ütlen ka isiklikult, et selle koalitsiooni lõpp, mis oli riigi tasandil, oli ka minu jaoks üsna ootamatu, aga kui selliseid valikuid tehakse, siis tuleb aktsepteerida. Peaministril on need võimalused olemas ja nii on.

Ja ka linna tasandil võib juhtuda, et mõnikord muudetakse koalitsioone ja ma arvan, et Tallinna tasandil oli see ka oluline, et lõpetada ühe erakonna väga pikk võimul olek selleks, et ka muutusi linna juhtimisse tuua. Nagu me täna näeme, siis see on olnud vajalik ja väga kasulik linna jaoks. Ma arvan, et sellest saavad kõik erakonnad aru, ükskõik mida nad siis ka väljapoole ütlevad. Ma arvan, et inimlikul tasandil, vähemalt see, mida mina tajun ja tunnen, on see, et poliitikud ikkagi suhtlevad omavahel, räägivad omavahel ja väga hästi mõistavad, mis mäng ja reeglid tegelikult selle poliitika taga on.

Kui välistamisest veel rääkida, siis kas sotsiaaldemokraadid ei välistaks ka koostööd EKRE-ga?

See on keeruline küsimus ja kui me räägime ka piirkonnas sellest, et kellega ja kuidas koalitsioone tehakse, sest lõpuks on see piirkondliku otsus. See, kuidas ja kellega Eesti tasandil koalitsioone tehakse, on loomulikult erakonna erinevate organite küsimus, kuidas lõpuks ühiselt otsustatakse. Peasekretär või üksik erakonna liige neid otsuseid ei tee.

EKRE-ga siiamaani on meil olnud väga erinevad arusaamad ja väga olulistes küsimustes, mis puudutavad inimeste õigusi, demokraatia küsimusi, mis puudutavad ka suhtumist agressorriiki ja tema käitumisse. Tänasel hetkel on mul keeruline öelda, et EKRE-ga koostööd teha koalitsiooni tasandil oleks meil võimalik, aga lõplikud otsused loomulikult teeb erakonna juhatus ja volikogu.

Nii et ikkagi selle välistamise vältimisega päris lõpuni ikkagi ei saa minna, et öelda, et mitte kedagi ei välista?

Jah. Aga siin on olnud siiamaani ikkagi väga põhimõttelised küsimused, kus me oleme eri meelt.

Loomulikult me võime täna öelda... Või Reformierakond ka ütleb, et me oleme eri meelt näiteks maksude küsimustes, aga siinkohal ma leian, et väga oluline on see, et erinevad ühiskonnagrupid oleks kaasatud. Sotsiaaldemokraatide toel olid ikkagi kaasatud riigijuhtimisse erinevad piirkonnad, nende mured, erinevad sotsiaalsed rühmad jne.

See, mis EKRE-ga meid siiamaani väga selgelt eristab, on põhimõttelised küsimused, mis puudutavad inimeste õigusi ja vabadusi ja demokraatiaga seotud küsimusi.

Siinkohal päevad ikkagi need põhimõtted oleme sarnased koostööd tehes ja eriti seda tehes riigi juhtimise tasandil. Aga ma ütlen, et lõplikud välistused ja otsused saab loomulikult teha erakonna volikogu.

Ma kasutaks ka võimalust küsida teie hinnangut teie mantlipärija, Eesti 200-sse kuuluva Hendrik Terrase tööle regionaalministrina.

Täna on liiga vara öelda, et kuidas tal siis läheb ja kuidas sellel valdkonnal läheb. Enamasti on ka see, et samas ministeeriumis töötanuna ja samal ametikohal, et pigem oleme ikkagi üksteisele toeks kui kritiseerime.

Hetkel mul on kahju vaadata seda, kui need otsused, mida ma teinud olen ja mis olid väga vajalikud, ümber muudetakse. Sellele ma kindlasti oma heakskiitu ei anna. Aga kindlasti on vaja uuel ministril sisse elada. Oleme ka omavahel suhelnud ja olen ka omalt poolt lubanud olla vajadusel toeks ja anda nõu ja seda ma ka teen. Sest see ministeerium, see valdkond, need inimesed lähevad mulle jätkuvalt korda. Põllumajandusteemadel ja regionaalteemadel tahan kindlasti ka tulevikus aktiivselt kaasa rääkida. Aga täna selliseid põhjapanevaid seisukohti ma ei anna, pigem annan uuele ministrile võimaluse ennast tõestada ja ma loodan, et ta seda positiivses mõttes teeb ja loodan, et ta läheb edasi ka nende küsimustega, mida ka mina omal ajal ajasin ja ei muuda seda kurssi kardinaalselt. Ma arvan, et üheskoos ka nende ministeeriumi inimestega me ikkagi tegime väga põhimõttelisi ja olulisi otsuseid. Ja kõiki neid otsuseid, millest täna räägitakse, bürokraatia vähendamine, põllumeestele taotlemise lihtsamaks tegemine - kõik need teemad olid ka siis laual ja seesama regionaalsete lõhede vähendamine. Need on need, millega uus minister peab ka edasi tegelema ja ma loodan, et ka tegeleb.