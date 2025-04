Miljonid inimesed jäid Portugalis ja Hispaanias elektrita

Hispaania võrguoperaator teatas elektrikatkestustest üle riigi. Rongiliiklus seiskus täielikult, häiritud on ka lennujaamade tegevus. Ka tennise suurturniir Madrid Open tuli peatada. Elektrita jäi ka Hispaania parlamendihoone.

Portugali politsei teatas, et kogu riigis ei tööta valgusfoorid, Lissabonis ei tööta metroo.

Elektrikatkestuse põhjus pole veel selge. Kohalik meedia teatas probleemidest Euroopa elektrivõrgus, mis mõjutas ka Pürenee poolsaare elektrivarustust.

Hispaania riiklik võrguoperaator Red Electrica teatas, et hakkab riigis elektrivarustust taastama.

Pürenee poolsaarel elab üle 50 miljoni inimese. Hetkel ei ole teada, kui suurt osa neist elektrikatkestus puudutab.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Madridis tulid inimesed tänavatele, kuna poed ja restoranid suleti. Prantsuse võrguoperaator RTE teatas, et elektrikatkestus tabas ka mõningaid Prantsuse piirkondi, kuid vool taastati kiiresti.

RTE teatas, et ei tea katkestuse põhjust, kuid lubas toetada Pürenee poolsaart elektrienergia taastamisel. RTE eeldab, et katkestus sai alguse Pürenee poolsaarelt, mitte Prantsusmaalt.

Hispaania kohalik meedia teatas, et riigi küberjulgeoleku amet uurib, kas katkestuse põhjuseks võis olla küberrünnak.