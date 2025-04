Portugalis elektrivarustus taastunud, Hispaanias veel mõned rikked

Portugali võrguoperaator REN teatas teisipäeva varahommikul, et on pärast suuremat osa Pürenee poolsaarest tabanud elektrikatkestusi oma elektrivõrgu stabiliseerunud ja kõik alajaamad saadi juba enne südaööd taas töökorda.

Hispaania elektrivõrgu operaator Red Electrica teatas teisipäeva varahommikul, et suutis rahuldada praktiliselt kogu riigi elektrienergiavajaduse, kuigi süsteem alles taastub järk-järgult esmaspäevasest üleriigilisest elektrikatkestusest. Kõik Hispaania alajaamad töötasid teisipäeva hommikul, kinnitas ettevõte. "Jätkame tööd elektrijuhtimiskeskusest, et tagada süsteemi täielik normaliseerimine," lisas ettevõte.

Hispaanias Baskimaal ja Barcelonas hakkas elektrivarustus taastuma teisipäeva varahommikul, pealinna Madridi osades juba esmaspäeva õhtul. Riikliku elektrivõrgu operaatori andmetel oli esmaspäeva õhtuks vool taastatud umbes 61 protsendil tarbijatest.

Madridi metroovõrk teatas töö taastamisest kell kaheksa hommikul, kusjuures 80 protsenti metroorongidest liikus. Riiklik raudteeinfrastruktuuri operaator Adif teatas siiski, et enamik üleriiklikke rongiliine veel ei toiminud.

Elektrivool taastus esmaspäeva õhtul järk-järgult ka mitmetes Portugali omavalitsuses, sealhulgas Lissaboni kesklinnas.

Ulatuslik rike haaras suurema osa mõlemast riigist, seisates lennuliikluse, peatades ühistranspordi ja sundides haiglaid oma tavapärase tegevuse peatama.

Sotsiaalmeediakeskkonnas X öösel postitatud videos ütles Madridi linnapea Jose Luis Martinez-Almeida, et linna tänavavalgustus pole täielikult taastatud, seega soovitas ta inimestel kodus püsida, lisades: "On oluline, et hädaabiteenused saaksid liikuda."

Elektrikatkestuse järel kuulutas Hispaania siseministeerium välja riikliku hädaolukorra, saates üle riigi 30 000 politseinikku korda hoidma, samal ajal kui mõlema riigi valitsused kogunesid erakorralisele kabinetiistungile.

Sellise ulatusega katkestused on Euroopas äärmiselt haruldased.

Briti väljaanne The Telegraph kirjutas esmaspäeval, et Ibeeria poolsaart tabanud elektrikatkestus on Euroopa ajaloo suurim, varjutades 2003. aasta katkestuse, mille tagajärjel jäi Itaalias ja Šveitsi osades 56 miljonit inimest kuni 12 tunniks elektrita. Ajaloo suurim elektrikatkestus oli Indias 2012. aastal, kui 700 miljonit inimest ehk umbes 10 protsenti tolleaegsest maailma elanikkonnast jäid elektrita.

Elektrikatkestuse põhjus on siiani ebaselge, kusjuures Portugal vihjas, et probleem sai alguse Hispaaniast, ja Hispaania osutas aga Prantsusmaaga ühenduse katkemisele.

Portugali peaminister Luis Montenegro ütles, et pole mingeid märke, et elektrikatkestuse oleks põhjustanud küberrünnak.

Sellegipoolest levisid kuuldused võimalikust sabotaažist ja Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et ta oli rääkinud NATO peasekretäri Mark Ruttega.

Sanchez ütles, et riik jäi viie sekundiga ilma 15 GW mahus elektrienergia tootmise võimsusest, mis vastab 60 protsendile riigi nõudlusest. Tema sõnul töötavad tehnikud selle nimel, et välja selgitada, miks see järsk langus toimus. "Seda pole varem juhtunud," ütles ta.

Portugali elektrivõrgu operaatori REN juhatuse liige Joao Conceicao ütles ajakirjanikele, et ettevõte ei välista põhjusena väga suurt pinge kõikumist, esmalt Hispaania süsteemis, mis seejärel levis ka Portugali elektrisüsteemi. "Põhjuseid võib olla tuhat ja üks, põhjuse hindamine on ennatlik," ütles ta, lisades, et REN on Hispaania kolleegidega ühenduses.

Hispaania elektrivõrgu operaator REE leidis, et Prantsusmaaga ühenduse katkemine võis kaudselt katkestused vallandada.

"Elektrikao ulatus ületas Euroopa süsteemide jaoks ette nähtud piiri ja põhjustas Hispaania ja Prantsuse elektrivõrkude lahtiühendamise, mis omakorda viis Hispaania elektrisüsteemi kokkuvarisemiseni," ütles Eduardo Prieto.

Varem tabas lühike elektrikatkestus Prantsusmaa mõnd regiooni. Prantsuse elektrivõrgu operaator RTE teatas, et pärast elektrikatkestust asus ta Põhja-Hispaania mõnele osale elektrit tarnima.