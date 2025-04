Läti plaanitav laskemoonatehas võib juba järgmisel aastal alustada tootmist

Projekti viib ellu riigile kuuluv äriühing Valsts aizsardzības korporācija ehk VAK. Tehas peaks alustama tööd 2026. aasta sügisel ning peaks hakkama tootma umbes 50 000 mürsku aastas.

Tehas hakkab varustama Läti kaitseväge. Osa toodangust peaks minema ka ekspordiks.

VAK asutati juba 2023. aasta lõpus. Ettevõte on tegutsenud poolteist aastat ja annab praegu tööd umbes kümnele inimesele. Ettevõte alustas kohe pärast asutamist suurtükimoona laengute tehase loomist ning teeb niinimetatud Rollo projekti raames koostööd Prantsusmaa, Itaalia, Soome ja Norra kaitsetööstuse firmadega.

Projekti elluviimiseks said viis riiki EL-i kaasfinantseeringu näol 41 miljonit eurot, Läti osa jääb alla miljoni euro. Läti riik investeerib projekti 26 miljonit eurot.

"Oleme õnnelikud, et oleme selles projektis ja saime raha vastavalt projekti tingimustele. Tuleb mõista, et see on meie sisenemise pilet rahvusvahelistesse tarneahelatesse, antud juhul võimaldab see parandada relvajõudude laskemoona kättesaadavust, see on tunnustus Lätile ja VAK-ile. Tõestame, et saame sellega kiiresti ja kvaliteetselt hakkama ning näitame oma partneritele, et VAK Läti on usaldusväärne partner, kellega saab tulevastes projektides teha koostööd," ütles VAKI-i juhatuse liige Ingrida Kirse.

Tehas rajatakse kaitseministeeriumile kuuluvale maale. See tagab, et projekti saab kiiresti ellu viia.