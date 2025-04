Kriitikud süüdistavad Merzi juhitud CDU-d vasakpoolses kaadripoliitikas

Saksa paremtsentristlik kristlik-demokraatlik liit (CDU) tutvustas hiljuti oma ministrikandidaate ning partei juht ja tulevane kantsler Friedrich Merz jäi taas kriitikute hambusse. Konservatiivsed kriitikud pole rahul praeguste kandidaatidega ja leiavad, et CDU kaldub liiga vasakule.

Merzi juhitud konservatiivid sõlmisid aprilli alguses sotsiaaldemokraatidega (SPD) koalitsioonilepingu. Koalitsioonilepe vajab veel parteiliikmete heakskiitu.

CDU avaldas 28. aprillil ka oma ministrikandidaadid ning parempoolsed vaatlejad asusid kohe Merzi ja tema valikuid kritiseerima.

Libertaarlane ja Alternatiiv Saksamaale (AfD) endine liige Marcus Pretzell kritiseeris teravalt viimaseid CDU otsuseid. Teda häiris, et Merz pani Katherina Reiche majandusministeeriumi etteotsa. Pretzelli väitel esindab Reiche vesinikutööstuse huve, vahendas Brussels Signals.

51 -aastane Reiche oli Saksamaa parlamendi liige 1998. aastast kuni 2015. aastani. Praegu on ta energia infrastruktuurifirma Westenergie tegevjuht. Alates 2020. aastast on Reiche vedanud ka vesiniku arendamist Saksamaal ning on riikliku vesinikunõukogu juht.

Konservatiivsed kriitikud leiavad nüüd, et Reiche juhtimisel jätkab Merzi valitsus praegust Saksa energiapoliitikat. Tuumaenergiat tagasi ei tooda ning kriitikud leiavad, et sakslased peavad leppima ka edaspidi kõrgete elektrienergia hindadega.

Ka Karin Prieni määramine haridusministriks tekitab vaidlusi, teda peetakse CDU vasakpoolseima fraktsiooni esindajaks. Ajalehe Junge Freiheit andmete kohaselt olid Prienil tihedad sidemed vasakpoolse Amadeu Antonio fondiga, mis on seotud sotsialistlikku poliitikat ajava parteiga Die Linke.

2024. aastal CDU-st lahku löönud konservatiivse liikumise Werte Union kaasjuht Sylvia Pantel leidis, et Prieni ametisse määramine oli CDU järjekordne samm vasakpoolse poliitika suunas.

Merz ise jäi juba koalitsioonikõnelustel kriitikute hambusse. Nad süüdistavad Merzi valimislubadustest taganemises ning leiavad, et uus koalitsioonilepe ei esinda parempoolsete valijate huve.