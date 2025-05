Raik: USA ja Ukraina maavarade lepe paneb Venemaa raskesse olukorda

"Ta on selles mõttes positiivne samm Ukraina jaoks, et ta tekitab uue pikaajalise poliitilise sideme USA ja Ukraina vahel," ütles Raik.

Ta nentis, et kuigi Ukrainale on pettumus see, et see leping ei sisalda mingeid konkreetseid julgeolekugarantiisid, siis asjaolu, et poliitiliste liidrite tasandil see leping sõlmiti, annab USA juhtidele, eelkõige president Donald Trumpile võimaluse oma siseriiklikus poliitikas kaitsta seda, et ta endiselt Ukrainat toetab.

"Kuna ta näeb, et suhe Ukrainaga on USA-le majanduslikult pikas perspektiivis väga tulus. Ja samas ta muudab raskemaks USA jaoks potentsiaalselt täielikult eemaldumise Ukraina küsimustest. Ta on ikkagi loonud nüüd sellise uutmoodi kokkuleppe, millest Trumpil on raske päris lahti öelda," kommenteeris Raik.

Saatejuht Reimo Sildvee viitas kriitikutele, kes ütlevas, et on USA ettevõtteid, mis on Ukrainas tegutsenud juba aastaid ning mingit turvagarantiid see Ukrainale andnud ei ole.

"Ta ei annagi otsest julgeolekugarantiid, aga ta annab täiendava põhjuse USA-le ikkagi jätkata Ukraina iseseisvuse toetamist ja jätkata mingil moel tegevust selle nimel, et Ukrainas saavutatakse rahu ja stabiilsus, nii et need USA majanduslikud huvid ei saaks kahjustada," vastas sellele Raik.

Raiki sõnul on praegune lepe Ukrainlaste jaoks parematel tingimustel, sest kontroll maavarade üle ja otsused selle üle, mida kaevandatakse säilivad Ukraina kätes. "Aga siis investeerimisfond, mis selle lepingu põhjal luuakse, annab USA-le eelispositsiooni osaleda maavarade kasutamise tehtud investeeringutes ja saada sealt kasumit," sõnas Raik.

"Ja nagu me teame, see on teema, millele Trump on palju tähelepanu pööranud. Kriitilised maavarad on tulevikus väga vajalikud, seal on huvi vähendada sõltuvust Hiinast. See vajadus neid kasutada kindlasti tulevikus veelgi kasvab," lisas ta.

Raiki sõnul tundub, et venelased on leppest häiritud ja üllatunud. "Ma arvan, et nad ei oodanud päris sellist asjade käiku. Nad arvasid ikkagi, nende positsioon ja nende mõju USA positsioonidele on tugevam, aga nüüd tuleb välja, et Ukraina ja USA vahelistes suhetes on toimunud mingi positiivne pööre," lausus Raik.

Samuti paistab Raikile, et Trumpil on tekkinud frustratsioon Putini suhtes. "Eriti oluline on nüüd jälgida seda, kas USA annab edaspidi relvaabi Ukrainale. Mingid uudised juba on, et Ukraina saamas täiendavat õhutõrjeabi ja võimalik, et USA abi jätkub. Ja siis muidugi sanktsioonide teema, kas USA võtab kasutusele täiendavad sanktsioonid," ütles Raik.

Rääkides asepresident JD Vance´i ja välisminister Marco Rubio väljaütlemistest, et kui Ukraina ja Venemaa vahel rahuprotsessi poole liikumisel progressi näha ei ole, siis lõpetab USA selle vahendamise, ütles Raik, et see on mõeldud surveavaldusena Venemaale.

"Siis on Venemaa sunnitud hindama seda olukorda, kus USA ja Ukraina vahelised suhted on paranenud, mingeid olulisi mööndusi rohkem ilmselt Venemaal ei ole võimalik saada. Nad ei ole läinud kaasa nende lepingutingimustega, mida neile siiamaani on pakutud. Nad on lihtsalt nagu mänginud nii-öelda seda, et nad peavad mingeid läbirääkimisi. Ja Venemaa jaoks võib see tähendada seda, et nende kalkulatsioon nüüd muutub, et kuidas nad suudavad veel midagi positiivset saavutada enda jaoks, kui nad seda sõda jätkavad," rääkis Raik.

Ta tõi välja, et siiamaani on Venemaal olnud väga tugev lootus, et asjad on liikunud õiges suunas Venemaa vaatest - järjest USA teeb järeleandmisi ja kui veel venitada selle protsessiga, siis need tingimused muutuvad järjest paremaks.

"Aga tundub, et see etapp on nüüd läbi. Siin on mingi uus faas tulemas. Tõesti, see on väga oluline, et USA ütleb nüüd, et aga meil tegelikult ei olegi kiire. See paneb Venemaa raskesse positsiooni," sõnas Raik.