Sel nädalal on meid ootamas järjekordne suuremat sorti poliitiline draama, 9. mai pidustused Moskvas, millest peaks osa võtma paarkümmend riigipead. Ja õhus on sõna otseses mõttes oht, et oma droonidega võtab sellest etendusest osa ka Ukraina.

Aga Vladivostokis korraldati võiduparaad juba ära 1500 algkooli lapsega.

Primorski krai kuberner Oleg Kožemjako kirjutas oma Telegrami kanalil, et seda päeva jäävad lapsed mäletama kogu eluks ning tänas lapsevanemaid ja õpetajaid ning sõjaväelasi, kes paraadi läbi viisid.

"Me laulsime, meid kontrolliti klasside kaupa, õppisime marssimist. See on vastutusrikas asi," ütles osaleja.

"Ma harjutasin kodus ja käisin treeningutel. Me marssisime, meile anti käsklusi "vasakule" ja "paremale". Me harjutasime ja lõpuks tuli kõik välja," ütles teine osaleja.

"Nad treenisid koolis iga päev. Neil läks kõik hästi. Kõik lapsed on tublid, neil tuli kõik hästi välja," ütles sõjaväelane.

"Need on meie langevarjurid, oleme võitlusmeeleolus. See on suur uhkus ja au esindada linna sellisel mastaapsel üritusel," rääkis korraldaja. "Te olete täna väga-väga ilusad. Oleme teie üle uhked. Tublid!"

Algkooli laste kõrval võtsid paraadist osa ka lasteaia lapsed ja üks mudilasrühm oli kohale tulnud Dagestanist. Täiskasvanutest publiku hulgas oli ka Põhja-Korea delegatsioon. Teise maailmasõja lõpust möödub 80 aastat.