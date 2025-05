Pelguranna trammitee tekitab kohalike seas endiselt muret

Plaanitava Pelguranna trammitee eelnõu avalikule arutelule kogunes küll terve hulk Keskerakonnast tuntud nägusid, kuid teravat vastuseisu jagus ka kohalike elanike seas.

"Kiirabil, tuletõrjel, politseil ei ole liikumise võimalust. Nüüd on see Putukaväil kõik ära asfalteeritud. Loodust tuleb kaitsta. Miks hävitatakse loodust, öelge mulle? Tervis on kõige tähtsam," lausus Pelguranna elanik Helmi.

Samuti piirkonnas elava Tatjana mureks on eelkõige trammitee ehituse mõju vanematele majadele. Samuti häiriks teda tulevikus trammiliikluse müra.

"Elasin enne Tartu maanteel. Seal oli ka tramm ja ma tean, mis see on. Hommikul sa tõused püsti, kui tramm hakkab käima. Kell viis sa oled juba üleval," ütles Tatjana.

Linna kinnitusel üritatakse trammimüra viia võimalikult madalaks. Selleks on tutvutud välismaa kogemustega, kaasatud rohkem insenere ja tellitud täiendavaid uuringuid.

"Me oleme saanud kokku kuus plokki tegevusi, mida saab teha trammimüra vähendamiseks. Näiteks trammi rööbaste alla müra summutavate mattide panemine, konstruktsiooni ja rööbaste vahele," lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Toomas Haidak.

Pelguranna tramm hakkab plaani järgi sõitma mööda Puhangu tänavat ja selle lõpp-peatus on Stroomi rannas. Sinna plaanitav trammi tagasipööre on samuti tekitanud kohalikes palju küsimusi.

"Puhangu tänava lõpus on kolm erinevat varianti ümberpöördekoha tegemiseks. Meie ei välista iseenesest ühtegi neist. Üks, mis on vähem haljasala puudutav, on jällegi lähedal elumajadele, millel on oma plussid ja miinused. Eks seda peabki edaspidi kaaluma ja neid lõplikke otsuseid täna kindlasti langetatud ei ole," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul ei peaks kohalikud muretsema ka tulevikus bussiliinide vähenemise pärast, sest tramm on suure veovõimega ja vähendab liikluskoormust. Selleks, et kõik liiklejad ära mahuksid, kavatsetakse linnapea kinnitusel kogu Puhangu tänav rekonstrueerida.

Pelguranna tramm peaks sõitma hakkama 2029. aastal. Trammiliini ehitamine läheb maksma 28 miljonit eurot.