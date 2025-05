Tallinn otsustas hambakliinikut mitte maha müüa

Linnal oli kavatsus Tallinna hambakliinik maha müüa ning telliti ka analüüs, kas müük oleks mõistlik. Analüüsi tulemus oli aga selline, et linnavalitsus loobus müümise mõttest, lausus Ossinovski.

Mõistlikum variant on ühendada hambakliinik plaanitava ühendhaiglaga, kuhu on plaanis koondada vähemalt kõik linnale kuuluvad haiglad, ja kui läbirääkimised riigiga peaksid siiski positiivselt lõppema, ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

"Ja (linna pakutav) hambaravi maht ja korraldus tulevikus jääks siis uue ühendasutuse otsustada, nii et selle linnavalitsuse mandaadi ajal seda võõrandada plaanis ei ole," lausus Ossinovski.

Tallinna sisekontroll soovitas mitmel korral, näiteks aastatel 2018 ja 2022, kaaluda sihtasutuse võõrandamist või liitmist mõne linnale kuuluva haiglaga. Eriti teravaks muutus olukord hambakliinikuga mullu, kui alles ametisse asunud linnavalitsus vahetas peale juhtimisprobleemide tuvastamist välja sihtasutuse nõukogu ja ka juhatuse.

Samal ajal tehti ka otsus analüüsida, kas linnal on vaja hambaravi turul erasektoriga sellises mahus konkureerida.

"Analüüs näitas seda, et tõepoolest on teatud osa hambaraviteenusest, mida on mõistlik munitsipaalhaigla kaudu osutada, kodulähedast hambaravi näiteks Lääne-Tallinna keskhaigla tervisekeskustes täna ka pakub. Lisaks on meil küsimus teatud avalikust huvist tuleneva hambaraviteenuse järele, mis on näiteks väljapool tööaega, vältimatu hambaravi osutamine. Seda tüüpi funktsioone tegelikult võiks kohalik omavalitsus endale kuuluvate tervishoiuasutuste kaudu osutada," lausus Ossinovski.

Ossinovski ei välistanud samas, et tulevikus pole enam sellises mahus hambaraviteenusega, nagu praegu pakutakse, mõistlik erasektoriga konkureerida.

"Aga hetkeanalüüs on see, et (hambakliiniku) võõrandamisel võiks tekkida risk, et need linnale olulised hambaraviteenused võiksid katkeda, et neid ei ole võimalik sellises mahus üle võtta näiteks Lääne-Tallinna keskhaiglas. Me teeme selle haiglate konsolideerimise otsuse sammu praegu ära ja siis juba ühendasutus saab otsustada, millisel määral, millises mahus tavapärast hambaraviteenust osutada," ütles linnapea.

Ossinovski sõnul on hambakliinikus peale juhtide väljavahetamist töörahu taastunud.

"Ma ütleks, et tänase seisuga organisatsioon toimib kenasti, seal mingisuguseid probleeme ei ole. Isegi eelmise juhtkonna väga kaheldavale otsusele, mis oli hambaravi haagise ostmine, on leitud uue juhtkonna poolt teatud ärimudel," ütles ta.

"Mingit akuutset probleemi selle asutusega ei ole, see on kasumlik, teenindab patsiente. Ja sellest tulenevalt mingit kiirkorras otsuseid langetada vaja ei ole," lisas Ossinovski.

Tallinna hambakliinik on 2004. aastal moodustatud Tallinnale kuuluv pea paarisaja töötajaga sihtasutus.