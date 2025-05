Pakistan andis relvajõududele volituse vastata India rünnakutele

Pakistani peaministri Muhammad Shehbaz Sharifi juhitud nõukogu kogunes kolmapäeva varahommikul, et arutada India viimast raketirünnakut. Sharifi büroo lükkas tagasi New Delhi väited, et India võttis sihikule terroristide taristu Pakistanis.

Julgeolekunõukogu mõistis hukka Pakistani suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumise, mis kujutab endast rahvusvahelise õiguse järgi sõjaakti.

Pakistani armee teatas kolmapäeval, et India rünnakutes on hukkunud vähemalt 26 tsiviilisikut. Pakistani armee väitis veel, et tulistas alla viis India sõjalennukit.

Meedias levivad veel väited, et Kashmiris toimus kolmapäeval tulevahetus. Samal ajal kutsuvad lääneriigid osapooli üles rahule ja vaoshoitusele. Näiteks Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et on relvakokkupõrgete pärast mures. USA president Donald Trump loodab, et konflikt lõpeb väga kiiresti.

Viimase 20 aasta kõige tõsisem konflikt kahe tuumariigi vahel sai alguse India vastusest sellele, kui Pakistanis baseeruvad islamiterroristid tapsid aprillis Kashmiris 26 India turisti.