Meedia: Pakistan võis teha Hiina hävitajatega Indiale säru

India ja Pakistani vahel käivad õhulahingud ning meedias levivad väited, et Pakistan suutis Hiinas toodetud hävitajate toel tulistada alla mitu Rafale hävitajat. Kasvab mure, et Hiina sõjatehnoloogia astub lääneriikide kandadele.

Pakistan kasutab Hiinas toodetud sõjalennukeid J-10C, mida mitmed vaatlejad peavad 4,5 põlvkonna hävitajaks. Ka Prantsusmaal toodetud Rafale on sama põlvkonna hävitaja.

Meedias levivad nüüd väited, et Pakistan tulistas alla mitu Indiale kuuluvat Rafale hävitajat. India pole neid väiteid kinnitanud. Viimased väited on aga kaitseringkondi raputanud ning J-10C tootjafirma Chengdu Aircrafti aktsia kerkis lausa 20 protsenti, vahendas The Telegraph.

India õhujõudude käsutuses on 36 Rafale F3R hävitajat, mis on hävitaja üks moodsamaid mudeleid. Prantsuse luureallikas kinnitas kolmapäeval telekanalile CNN, et vähemalt üks hävitaja tulistati alla. Ametlikult oli see seega esimene kord, kui Rafale hävitaja tulistati lahingus alla.

Neljapäeva õhtul ütles üks USA ametnik uudisteagentuurile Reuters, et suure tõenäosusega tulistas J-10C õhk-õhk-rakettidega alla kaks India hävitajat.

Hiina kompartei ajalehe Global Times endine peatoimetaja Hu Jixin rääkis, et lahing tõestas, et Hiina sõjatehnoloogia möödus Venemaast ja Prantsusmaast. Hu Jixin seletas, et Taiwan peab veel rohkem hirmu tundma.

Lääneriikide kaitseanalüütikud jäid siiski Hiina sõjatehnoloogia edusammude kommenteerimisel ettevaatlikuks. Rafale'i allakukkumise võis põhjustada piloodi eksimus, mängus võisid olla ka mõned teised tegurid.

Analüütikud siiski uurivad pilte Hiinas toodetud raketi PL-15 rusudest. Selle raketiga on varustatud ka J-10C, varem pole seda relva lahingus kasutatud. See rakett suudab rünnata hävitajapiloodist kaugel asuvaid sihtmärke ning vaatlejad leiavad, et see relv leidis kasutust kolmapäeval toimunud õhulahingus.

Allikate teatel pidasid Pakistan ja India kolmapäeval maha ägeda õhulahingu. Samal ajal ei lahkunud aga kummagi poole lennukid oma õhuruumist. Kaitseekspert Fabian Hoffmann tõi välja, et Hiina vaatlejad on pikka aega kiitnud raketi PL-15 omadusi.

"Kuid ilmselgelt, (kui tabamus toimus) on see nüüd väga avalik demonstratsioon Hiina sõjalise tehnoloogia võimekusest," ütles Hoffmann.

Pakistani ja India konflikti taustal käib ka varisõda, milles osalevad mõlema riigi sõjalised toetajad. Islamabad ostab üha rohkem Hiina päritolu relvastust, New Delhi on aga pööranud pilgu lääne tehnoloogia poole.

India vähendab oma sõltuvust Vene sõjatehnikast ning ostab relvastust nii Prantsusmaalt, Iisraelist kui ka USA-st.