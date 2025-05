USA senaator tahtis AfD küsimuse tõttu peatada luurekoostöö Saksamaaga

USA senati luurekomitee vabariiklasest juht Tom Cotton muretses, et Saksa siseluureteenistus BfV luurab riigi suurima opositsioonipartei ja paremäärmuslikuks peetava Alternatiiv Saksamaale (AfD) järele. Cotton leidis seetõttu, et USA peab peatama luureandmete jagamise BfV-ga.

BfV liigitas hiljuti AfD paremäärmuslikuks rühmituseks ning see andis luureteenistustele täiendavad volitused AfD jälgimiseks. Neljapäeval siiski selgus, et BfV peatas ajutiselt AfD paremäärmuslikuna liigitamise.

BfV varasem otsus vihastas aga USA võime. Cotton jõudis väita, et USA luureressursse saab kasutada AfD jälgimiseks ning saatis seetõttu 5. mail kirja riikliku luuredirektori büroo (DNI) juhile Tulsi Gabbardile. Ta leidis, et USA peab tagasi lükkama kõik BfV taotlused partei järele luuramiseks, vahendas Brussels Signals.

"Sellist politseiriigi tegevust võiks oodata sellistes diktatuurides nagu kommunistlik Hiina ja Venemaa, mitte Lääne-Euroopa suurimas riigis. Selle asemel, et püüda õõnestada AfD-d autoritaarsete vahenditega, võiks Saksa tulevane valitsus mõelda, miks AfD jätkab edu saavutamist ja kuidas Saksamaa valitsus saab lahendada oma kodanike põhjendatud muresid," kirjutas Cotton.

Ka USA asepresident JD Vance ning välisminister Marco Rubio kritiseerisid teravalt Saksamaa siseluureteenistuse varasemat otsust nimetada AfD äärmusrühmituseks. Rubio nimetas BfV käiku türanniaks.

Saksamaa välisministeerium lükkas seejärel Rubio süüdistused tagasi ning teatas, et BfV tegi põhjalikku tööd ja kaitseb riigi põhiseadust. Saksamaa uus kantsler Friedrich Merz aga ütles teisipäeval, et USA peab hoidma eemale Saksa riigisisesest poliitikast. Merz tõi välja, et tema ei sekkunud USA valimiskampaaniasse.