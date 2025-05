Kase õietolmu on sel kevadel õhus palju

Keskkonnauuringute keskuse õietolmuseire näitab, et tugeva allergeeni – kase – õitsemine on täies hoos ja kasele tundlikud inimesed võivad kogeda ebameeldivaid tervisenähte.

Esimesed märgid kase õitsemist ilmusid seireproovidesse aprilli keskpaigas ja näitasid kohe, et tänavune hooaeg on üsna õietolmurohke.

"Kuigi kase õitsemise hooaeg pole veel läbi, on Tartu ja Jõhvi kase õietolmu hulgad juba ületanud mulluseid kogused. Kuid selles pole midagi erakordset – ka 2019. ja 2023. aastal olid kase õietolmuhulgad väga suured ja neist pole tänavune kevad veel mööda läinud," ütles keskkonnauuringute keskuse õietolmu uuringute vanemspetsialist Mart Vill.

"Meie seireinfo näitab kõrgeid kase õietolmu kontsentratsioone kõigis meie jaamades. Üks oluline kõrgete kontsentratsioonide soodustaja on praegune ilm," selgitas Vill.

Õietolmuallergia esinemine sõltub suurel määral ilmast – kuiv, päikeseline, tuuline ja soojem periood on ebameeldivam, sest siis on õhus rohkem õietolmu. Niiskete ja vihmaste ilmadega on haigusnähud väiksemad.

Eesti allergialiidu hinnangul kannatab õietolmust tingitud tervisevaevuste käes juba kuni veerand elanikkonnast. Kask on üks levinumatest ja enim probleeme põhjustavatest õietolmu allergeenidest Eestis.

Sel kevadel algas õietolmu hooaeg üsna varakult. Tundlikuma immuunsüsteemiga inimesed võisid õietolmust tingitud vesist nohu või silmade punetust tunda juba vabariigi aastapäeva paiku. Keskkonnauuringute keskuse jaamades "püüti kinni" esimesed õietolmuterad just veebruari teises pooles ja kohe ka suurtes kogustes.

Keskkonnauuringute keskus viib läbi aerobioloogilist seiret viies Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus ja Kuressaares. Selle käigus määratakse ja loendatakse tugevamaid allergeenseid õietolmusid. Kokku määratakse kaheksat tüüpi õietolmu ja ühte tüüpi hallituseene eoseid.

Õietolmuseire hooaeg algab Tallinnas tavaliselt veebruari alguses ja teised jaamad kohanduvad jooksvalt Tallinna järgi, kuid hiljemalt algab proovide uurimine 1. märtsil. Tänavu alustasid teised jaamad soojade ilmade tõttu seiret veebruari keskel.

Esimene õitseja ongi tavaliselt lepp, talle järgneb sarapuu ja mõlema õitsemine kestab hinnanguliselt kuu aega. Nendele kahele allergeenile tundlike inimeste keerulisim periood ongi märts, sest siis õitsevad nad korraga. Aprillis-mais lisandub veelgi tugevam ärritaja – kask.

Kõiki välisõhus seiratavaid andmeid, sh õietolmu on võimalik näha Eesti välisõhu kvaliteedi lehel õhuseire.ee, keskkonnauuringute keskuse õietolmu infot edastab ka allergialiidu koduleht. Üleeuroopalise õietolmu leviku mudelprognoosid on üleval Soome meteoroloogia instituudi kodulehel.