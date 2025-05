Nõgene: Soome turistid pole päris kadunud, kuid käivad Eestis harvemini

Märtsis peatus Eesti majutusasutustes 19 protsenti vähem turiste kui mullu samal kuul. Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et Eesti on muutunud järjest kallimaks sihtkohaks ja soomlased käivad küll jätkuvalt Eestis, kuid varasemast harvemini.

Märtsis jäi turistide arv aastatagusele kõvasti alla ning vähenes ka Soome turistide arv, näitasid statistikaameti andmed majutusasutustes peatumise kohta.

Nõgene rääkis ERR-ile, et aasta esimene kvartal oli keeruline ning ka majutusasutustes vähenenud peatumiste arvu tuleb vaadata kahtmoodi: kas on soomlased hakanud käima Eestis rohkem ühepäevareisidel või on sellel mingid muud tagamaad.

"Üldiselt on Eesti kahjuks muutunud ja muutumas järjest kallimaks sihtkohaks, aga oleme siiski veel õnnelikud selle üle, et soomlased ikkagi Eestis käivad. Nad päris ära pole kadunud, aga nad ilmselt käivad harvemini, kui nad käisid varem," tõdes Nõgene.

Mõõdupuuks on tema sõnul kriiside-eelne aeg ehk 2019. aasta, sest kõik edasised aastad on olnud väga erinevad, olles mõjutatud Covidist, sõjast ja muudest asjaoludest.

"Tõsi on ka see, et ega Soome majandusel veel väga hästi ei lähe, nii et soomlased on kindlasti hinnatundlikud, teevad oma otsuseid väga hoolikalt ja ilmselt inimesed käivad lihtsalt kordade arvult harvemini Eestis, kui nad võib-olla varem käisid," lausus Tallinki juht.

Ta lisas, et statistiliselt ei ole Tallinna-Helsingi vaheline laevaliikluse maht jõudnud 2019. aasta tasemele, minna on veel umbes viiendiku jagu.

Eestist Soome sõitjate arv on samuti väiksem, sest puudu on Nõgene sõnul väga suur hulk neid inimesi, kes käisid Soome tööle. Ehitussektor Soomes ei ole hakanud kasvama. Küll aga on Rootsi ehitussektoris hakanud toimuma teatav elavnemine: Eestist on hakanud taas minema Rootsi poole ehitusmaterjale, mis on selleks väga selge signaal, aga Soome pool on uute ehituslubade väljastamine madalseisus.

"See kindlasti mõjutab neid inimesi, kes tavaliselt käisid – võib-olla esmaspäeval läksid ja nädala lõpuks tulid Eestisse tagasi ning töötasid Soomes –, nende inimeste hulk on kindlasti väiksem, kui ta oli enne Covidit," nentis Nõgene.

Suvele läheb Tallink siiski vastu optimistlikult. Kui ilm läheb soojemaks, hakkavad inimesed liikuma. Nõgene märkis, et suuremate pühade ajal reisitakse Soomest Eestisse aktiivselt ning suvi on üks suur püha.

"Soome puhul me räägime suvel tegelikult umbes kuuest aktiivsest nädalast, kui Soomes on kool lõppenud ja ei ole veel uuesti alanud, nii et kõige aktiivsem reisimisaeg on kindlasti juulikuu ja augusti esimesed kümmekond päeva," lausus ta. "Pärast seda alati toimub teatav langus, sest Soomes algab uuesti kool, nii et kõikidele Eesti turismisektori ettevõtetele, kes sõltuvad soomlastest, on kindlasti see kuuenädalane tsükkel hetkel väga kriitiline."

Suvelt loodab ettevõte Nõgene kinnitusel korralikke reisijanumbreid ja Eestisse tulijate arvu kasvu.