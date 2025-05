Reservväelased said Siilil harjutada liikursuurtükist laskmist

Roomikliikursuurtükki K9 Kõu õpetatakse erinevatel õppustel neile reservväelastele, kes omal ajal said ajateenistuses selgeks välihaubitsa FH-70. Välihaubitsaid Eesti kaitsevägi enam ei kasuta ja need on antud abina Ukrainale. Relva kaliiber on sama, kuid Kõu on järelveetava välihaubitsaga võrreldes palju mugavam ja ilmastikukindlam.

"Kõik, kes on järelveetava peal olnud, teavad, kui oluline on ilm ja ilmast kõik me sõltume. K9 ja järelveetav on nagu öö ja päev. Üht opereerid seest, teist opereerid väljast," sõnas dviisi suutükiväepataljoni vanemveebel Virkko Parts.

"Ajaliselt on ikka väga suur erinevus. Nendega me võime päev otsa ringi põksuda ja et nendega midagi juhtuda saaks, on väga väike võimalus. Lasud on kõik kiired, täpsed. FH-dega oli see haakimise teema ja muud asjad. Pidi sõitma ette, et anda koordinaate. Nüüd seda ei ole, sõidame kohale, teeme oma asjad ära ja sõidame minema," kinnitas K9 Kõu meeskonna ülem seersant Ardo Ürpus.

Õppustel said reservväelased lasta 47 tonni kaaluvast liikursuurtükist nii rahulikult positsioonidele kogunedes kui ka liikumise pealt laskekohta valides.

"Sõidame positsioonile, saan andmed, kalkuleerin need ümber, nii nagu vaja. Teeme vajalikud protseduurid, suuname raua õigesse suunda, paneme paketi teele ning loodame, et "kingitus" jõuab teisteni," lisas Ürpus.

Reservväelaste käsutuses on Siilil kuus Lõuna-Koreas valmistatud 1000-hobujõulist liikursuurtükki Kõu.