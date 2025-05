Noored muusikud "Impulsile": vaimse tervise abi otsida on okei

ETV saade "Impulss" keskendub täna vaimse tervise teemale. Saate videoloo peategelased on mullu süngevõitu debüütalbumi ilmutanud 27-aastane räppar ROM ehk Romet Roots ja 25-aastane energiline laulja Marta Lotta Kukk, keda peale muusika seob veel üks asjaolu, millest noored peavad oluliseks rääkida. See on probleem vaimse tervisega.

Nii ROM kui ka Marta Lotta meenutavad oma lapsepõlve pigem tumedates toonides. Marta Lotta isa suri, kui tüdruk käis teises klassis. Lapsena oli ta kindel, et isa tuleb mingil hetkel tagasi.

"Selle leinaga ma ei tegelenud väga, väga pikalt," rääkis Marta Lotta.

"Iga kevad oli väga keeruline. Kui märtsikuus oli minu isa sünnipäev, minu enda sünnipäev, siis kohe aprilli alguses oli minu isa surma-aastapäev. Umbes 20. eluaastani kõik sünnipäevad, mis ma pidasin, mingi hetk ma pidin minema üksinda kuskile tunniks ajaks nutma, sest seal oli alati see isa mõte kõrval," meenutas noor naine.

Ka Rometit pole elu noores eas just hellitanud ja tema arvates soodustasid lapsena läbielatud katsumused hilisemate vaimse tervise probleemide väljakujunemist.

"Ma olen näinud palju koduvägivalda, alkoholismi, vanemad läksid lahku, kui ma olin mingi kuus-seitse ja kui ma olin puberteedieas, siis üks mu lähedane inimene tegi suitsiidi," jutustas Roots.

Noormehel oli raske iseendale teadvustada, et tal on depressioon, sest teistsugust reaalsust ta ei tundnudki.

"Ma arvasin, et see ongi inimeseks olemine, et kõigil on head ja halvad päevad ja mul võib-olla lihtsalt on rohkem neid halbu päevi," märkis räppar.

2016. aastal diagnoositi ROM-il depressioon, millele paari aasta möödudes lisandus ka ärevushäire. Praegu ongi noormehe suurim mure sotsiaalne ärevus, mis süvenes pandeemiaga.

Marta Lotta Kukk pöördus vaimse tervise õe poole 2021. aastal. Sellest ajast saadik on ta antidepressantide ja professionaalide abiga pidevalt tegelenud enda vaimse heaoluga.

"See seis, kus ma pöördusin lõpuks abi poole, oli tegelikult väga kriitiline juba, sest ma olin selleks ajaksumbes kaks kuud lihtsalt diivanil lamanud, vegeteerinud terved päevad. Ma olin söönud ainult tänu sellele, et mul oli elukaaslane," rääkis naine.

Tagantjärele ütleb Marta Lotta, et abi oleks tulnud otsida palju varem, kuid teisemeeas oli neiu endale alateadlikult seadunud reegli – seni, kuni ta suudab end ise mustast august välja rebida, ei ole tal professionaalide abi vaja.

"Mulle tundus, et selle jaoks, et ma oleksin vääriline psühholoogi juurde pöörduma, just nimelt vääriline, siis ma peaksin veel halvemini endaga hakkama saama. Ma olin juba lihtsalt nii kaua olnud selles udus, kus ma arvasin, et ma suudan ennast ise aidata, aga tegelikult ma ei saanud sellega nii hästi hakkama."

Marta Lotta Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sarnaselt Marta Lottale hakkas ROM abi otsima, kui tema seisund oli juba kriitiline. Noormehe lootuse murdis uudis, et esimesele visiidile pääseb ta alles kolme ja poole kuu pärast.

"Mina kui klassikaline eesti mees, kes läheb arstile siis, kui on viimane häda käes. Kui ma lõpuks selle aja panin, see aeg, kui kaua ma pean ootama, siis mu esimene mõte oli, et selle ajaga jõuaks kümme korda ennast ära tappa. See on nagu päris hull," leiab räppar.

ROM on näinud enda ümber nii alkoholi- kui ka narkosõltlasi. Tema sõnul triivivadki noored meelemürkide poole, sest need on märksa lihtsamini kättesaadavamad kui abi ise.

"Tableti või ükskõik mille muu sa saad ju päevaga ja see teeb sul järsku nii heaks enesetunde," märkis ta.

Kui Marta Lotta ning Romet olid aastaid ravinud depressiooni ja ärevuse sümptomeid, hakkasid nad mõlemad ajapikku kahtlustama, et kurja juur on hoopiski mujal.

"Mind väga häiris see, et asjad, mis olid minu jaoks tähtsad, lihtsalt ei saanud tehtud, sest ma ei suutnud ennast kokku võtta, ma lükkasin kõike viimasele minutile. Ja kui sa annad enda loomingut välja, siis sellist asja nagu viimane minut ei ole olemas tegelikult. Lisaks sellele mõtted, mis lihtsalt ei lase olla, ei lase magama jääda, mida on lihtsalt nii palju, et sa ei suuda neid ära hallata," kirjeldas lauljatar.

Mõlemal muusikul diagnoositi hiljuti ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Täiskasvanueas esineb ATH-ga inimestel raskusi tähelepanu, keskendumise, hajameelsuse ning tähtaegadest kinnipidamisega. Lisaks võib olla ATH-ga inimesel kalduvus reageerida liiga emotsionaalselt ning impulsiivselt.

"Minul on aidanud nüüd ATH rohud ajapikku palju rohkem asju ära teha, asjalikult, kui ma tegin mingi aasta aega tagasi," tunnistas Marta Lotta.

ROM-i sõnul aitavad ATH ravimid tal paremini keskenduda nii tööasjadele kui ka väljaspool tööd, näiteks kodustele toimingutele.

Nii Marta Lotta kui ka Romet loodavad tänu ATH ravile peagi antidepressantidest loobuda. Kuigi mõlemad on tuleviku suhtes lootusrikkad, on nende arvates noorte vaimse tervise kriisi ületamiseni veel tükk maad minna.

"Me kõik oleme inimesed, meil kõigil on probleemid. Abi otsida on okei, nendest asjadest rääkida on okei ja neid nagu ei peaks häbenema," kinnitas räppar ROM.

"Kui sa suudad ära hoida mingisugust algavat depressiooni või ärevushäiret või läbipõlemist, siis on palju, palju toredam. Siis ma olen hea meelega lumehelbeke, kes võtab endale vaimse tervise päeva, et lihtsalt välja magada ja puhata selle asemel, et käia tööl ja teha mingeid asju senikaua, kuni ma olen täiesti segane ja ei suuda pool aastat voodist tõusta," nentis Marta Lotta.

"Ma võin uhkelt öelda, et ma olen küll lumehelbeke, aga ma olen ikka päris tugev lumehelbeke," lisas ta.