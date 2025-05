Omniva alustas pakiveos platvormitöö mudeli kasutamist

Alates maist on huvilistel võimalik hakata Omniva "rahvakulleriks", et teenida pakiveoga lisaraha. Pilootprojekt toimub Tallinnas, kuid selle edu korral laiendab riigile kuuluv postiettevõte platvormitöö mudelit ka teistesse piirkondadesse.

"Kuna pakimahud kõiguvad nii kuude, nädalate kui ka päevade lõikes väga tugevalt, siis on meil hetki, mil vajame pakkide samal või järgmisel päeval kohale toimetamiseks abikäsi juurde," selgitas kontserni juht Martti Kuldma projekti tausta.

Lahendusena arendas Omniva välja rakenduse, mis võimaldab Omnivaga partnerlepingu sõlminutel teha pakikulleri tööd oma äranägemise järgi – endale sobival ajal ja mahus. Kuller näeb rakendusest, kas Omnival on hetkel abikäsi vaja, mis oleks ajakulu ja teenimisvõimalus ning otsustab, kas töö vastu võtta.

Omniva kinnitusel toob klientide jaoks rahvatarne kaasa saadetiste kiirema kohaletoimetamise ning sama päeva tarnevõimaluste laienemise.

"Rahvakulleritele pakub uus lahendus võimalust paindlikult lisasissetuleku teenimiseks, Omnivale aga tööjõukulude kohandamist vastavalt hetke mahtudele," teatas ettevõte.

Esimesena käivitas Omniva pilootprojekt aprillis Riias. Alates 1. maist otsib Omniva kullereid ka Tallinnas. Kahes riigis kokku on sotsiaalmeediakampaania kaudu huvi üles näidanud 250 inimest, kellest tänaseks 17 Riias ja 21 Tallinnas on lepingud sõlmitud ja esimesed saadetised edukalt kohale toimetanud.

"Pilootprojekt näitab, kas lahendus on pikaajaliselt jätkusuutlik – kas tehniline platvorm töötab, kas kullerite huvi on püsiv, kas osapoolte ootused klapivad ning teenuse kvaliteet vastab ootustele. Praeguseks oleme näinud, et tehniline lahendus töötab kenasti ning tänu rahvakullerite abile jõuavad pakid sihtkohta kiiremini, kui me oleksime oma tavapärase kullervõrguga jõudnud tarnida," kinnitas Kuldma.

Kulleriks on oodatud vähemalt 18-aastased inimesed, kellel on kehtiv juhiluba, isiklik sõiduauto ning olemas ettevõte või ettevõtluskonto lepingulise koostöö vormistamiseks. Sobiva huvilisega sõlmitakse partnerleping, mille järel saab rahvakuller alla laadida Omniva rahvatarne äpi.

Omniva jälgib saadetise teekonda ja staatust ning vastutab kliendi paki eest.

Kui pilootprojektid on edukad, laiendatakse rahvatarnet tulevikus ka teistesse piirkondadesse. "Tulevik võiks olla selline, et kui elad Nõval ja käid iga päev Keilas tööl, näed rahvatarne äpis, et Nõval ootab pakiautomaadis seitse pakki, mis tuleb viia Keila postkontorisse. See tähendab sulle vaid umbes kuus minutit lisasõitu, aga teenid sellega osa oma kütusekulust tagasi," tõi Kuldma näite.