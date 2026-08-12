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Austraalia kehtestab platvormipõhistele kulleritele miinimumpalga

Välismaa
Uber Eatsi toidukuller Sydneys jalga puhkamas.
Uber Eatsi toidukuller Sydneys jalga puhkamas. Autor/allikas: ACANPIX / ALAMY / Rafael Ben Ari
Välismaa

Austraalia töövaidlusi lahendav organ kiitis heaks uued miinimumstandardid, mille kohaselt peavad veebiplatvormide kaudu töötavad toidukullerid saama tunnitasu ning olema töö ajal õnnetusjuhtumite vastu kindlustatud.

Platvormitöötajatele tuleb maksta vähemalt 31,30 Austraalia dollarit (19 eurot) tunnis, mis on kõrgem kui Austraalia riiklik miinimumpalk 26,44 dollarit (16 eurot) tunnis. Samal ajal vastutavad töötajad ise nende sõidukite kolmanda osapoole kindlustuse eest, mida nad kulleritöös kasutavad, vahendas uudisteagentuur Reuters Austraalia õiglase töö komisjon (FWC) teisipäeva hilisõhtul avaldatud otsust.

Ettevõtted peavad töötajatele pakkuma mõistlikul tasemel kindlustuskaitset isikliku õnnetusjuhtumi puhuks, kuid otsuses ei määratud kindlaks kindlustuskaitse minimaalset suurust. Uued reeglid jõustuvad 17. augustil ning peaksid mõjutama umbes 250 000 töötajat.

Uute reeglite kohaselt makstakse töötajatele miinimumtasu nn aktiivse tööaja eest – ajavahemiku eest, mis algab tellimuse vastuvõtmisest ja lõpeb kohaletoimetamisega.

Otsus järgneb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) juunis tehtud otsusele võtta vastu esimesed siduvad standardid platvormitöötajatele. Standardid võivad anda neile õigused seoses töötasu, tööohutuse ja sotsiaalsete hüvedega. ILO standardid vajavad siiski veel riikide ratifitseerimist.

Austraalia transporditöötajate ametiühing TWU nimetas töökomisjoni otsust murranguliseks hetkeks Austraalia platvormimajanduses.

"Austraalia platvormitöötajad on liiga kaua jäänud meie töösüsteemidest välja. Alates esmaspäevast on neil õigus maailma parimatele standarditele, mida me aja jooksul edasi arendame," ütles TWU peasekretär Michael Kaine ühises avalduses koos platvormifirmadega Uber Eats ja DoorDash.

Uber Eats ja DoorDash, mis on laiendanud oma tegevust restoranitoidu kohaletoimetamisest kaugemale, teatasid, et uued reeglid näitavad, et töötajate tugevam kaitse ja platvormitöötajate väärtustatud paindlikkus saavad omavahel koos eksisteerida.

Ametiühingud ja töötajad on juba aastaid nõudnud platvormitöötajatele suuremat kaitset. Neid käsitletakse tavaliselt iseseisvate lepingupartnerite, mitte töötajatena, mistõttu ei laiene neile paljud tavapärased tööalased õigused ja kaitse.

Austraalia parlament võttis vasaktsentristliku Tööpartei valitsuse ajal 2023. ja 2024. aastal vastu seadused, mis andsid platvormitöötajatele suuremad õigused pidada läbirääkimisi miinimumtasu ja töötingimuste üle. Seadused andsid FWC-le õiguse kehtestada töötasu ja kindlustusega seotud standardid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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