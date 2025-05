Eesti merevägi eskortis Läänemerel tankerit Jaguar

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles AK-le, et Eesti monitoorib Läänemerel seilavaid aluseid ja see alus köitis tähelepanu, et teada saada, kas lipuriik on olemas või mitte. "Sellest tulenevalt valmistasime ette seda, et kui see alus jõuab Eesti vastutusalasse ja Estlinki lähedusse, siis läheme laeva eskortima ja proovime teada saada, milline seis on. Merevägi täitis oma ülesannet," ütles Pevkur.

Pevkur lisas, et õhuvahendid kaasati selleks, et anda märku, et ollakse asjaga tõsiselt kursis ja tegeletakse.

"Et ei tekiks ohtu Eesti merealusele taristule, eskorditi laev Eesti vetest Vene veteni välja," sõnas Pevkur.

"Meil oli küsimärk lipuriik ja kõige olulisem oli tagada kriitilise taristu turvalisus. Selle me tagasime. Proportsionaalsust arvestades leidsime üheskoos - politsei- ja piirivalveamet, transpordiamet ja merevägi -, et antud juhul pardumine pole proportsionaalne meede ühe dokumendi kontrollimiseks," sõnas minister.

Pevkur ütles, et Eesti kriitiline taristu polnud ohus. "Selle tagamine oli ka meie esimene eesmärk," sõnas minister.

Küsimusele, miks ei suudetud tankerit peatada, vastas siseminister Igor Taro "Esimeses stuudios," et see näitab seda, et võimekust on vaja arendada.

"Puudu on mitmesugust reageerimisvõimet - nii võimet parduda merelt kui ka õhust. Kõik need tükid on küllaltki kallid ja see oht ilmnes üsna hiljuti, ja need investeeringud on suured ja vajavad pikemat planeerimist," ütles minister.

See, kas Eestil on võimekus Vene varilaevastiku laevu peatada, sõltub Taro sõnul asjaoludest.

"Sellest, mis ja mida nad teevad ja mis seal täpselt juhtub, sest iseenesest on meil võimalus pöörduda Soome sõprade poole. Just eile käisin Soome siseministri juures visiidil ning arutasime põgusalt ka seda teemat. Meil on alati võimalus loota Soome sõprade abile, kui olukord nõuab, et peaks millegi võimsamaga sekkuma. Seekord ilmselt hinnati, et see sekkumine ei vääri küünlaid," ütles Taro.

Sündmus toimus teisipäeva õhtul, ütles Taro.

Poola portaal kirjutas, et internetti on ilmunud salvestis, mis on tehtud Gaboni lipu all sõitva tankeri tekilt, mis tegelikkuses tarnis Venemaa naftat nn varilaevastiku koosseisus.

Videos on näha üksuse lähedal tiirlemas Eesti armee A139 helikopterit ja M-28 Skytruck lennukit (tootja PZL Mielec). Järgmisel kaadril on näha üks Eesti mereväe patrull-laevadest tankeri vahetus läheduses sõitmas. Eesti meeskond palub raadio teel Jaguaril muuta kurssi ja sõita vastavalt päästeteenistuste korraldustele. Tanker sõitis edasi Vene vetesse ja sildus Suursaare rannikul.

Tanker Jaguar on seotud India ettevõttega Gatik Ship Management, mis on üks juhtivaid varilaevastiku operaatoreid, mis transpordib Venemaa naftat, mille suhtes kehtivad lääne sanktsioonid.