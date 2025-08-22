Vene merevägi harjutab Läänemerel veealuste rünnakute tõrjumist

"Balti laevastiku vastutusalasse on paigutatud väljaõppepunktid, kus sõjaväelased harjutavad lahingusituatsioonile võimalikult sarnases olukorras igat tüüpi toetuse korraldamise erinevaid elemente. Osaleb umbes 1000 Balti laevastiku sõjaväelast ja kuni 100 relvastus-, sõjaväe- ja erivarustusühikut," teatas Vene kaitsekaitseministeerium reedel.

Ministeeriumi teatel juhatab mereväe formatsioonide ja üksuste eriõppust Vene mereväe ülem, admiral Aleksandr Moissejev.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel hindas mereväe ülem õppuse käigus laevastiku logistikapersonali ja mereväe lennuväeüksuste tegevust lennuvälja kiirel taastamisel pärast tingliku vaenlase rünnakut sellele.

"Ühel etapil harjutati lennuvälja kaitsmist mehitamata õhusõidukite rünnakute eest elektroonilise sõjapidamise süsteemide ja vahendite abil ning demonstreeriti võimekust korraldada lennutehnika operatiivset ettevalmistamist selle rünnaku alt ära viimiseks," seisis teates.

Õppuse mereväe etapi raames hinnati laevastiku valveüksuste ning allveelaevade ning veealuse sabotaaži vastaste kaitseüksuste (PDSS) tegevust. "PDSS-üksuste sõjaväelased demonstreerisid oma oskusi veealuste sabotööride rühma avastamisel ja tabamisel, samuti FPV-droonide kasutamisel vaenlase mehitamata kaatrite hävitamiseks," teatas Vene kaitseministeerium.

See oli teine ​​kord augustis, kui Venemaa korraldab mereväeõppusi allveelaevade vastase komponendiga, pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas 1. augustil, et käskis kahel USA tuumaallveelaeval asuda positsioonidele Venemaale lähistel.

Augusti esimesel nädalal harjutasid Venemaa ja Hiina merevägi Jaapani meres vaenlase allveelaeva otsimist ja hävitamist.