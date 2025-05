Soome takistas Vene passiga ajakirjanikul Londonist Helsingisse lennata

Soldatovi reis Tallinna lõppes reedel Londonis Finnairi väravas, kui teda ei lubatud Helsingisse suunduva lennu pardale. Soldatovi sõnul oli põhjuseks oli tema Venemaa pass. "Muid selgitusi ei antud," ütles ta lennujaamast telefoni teel lehele Helsingin Sanomat (HS).

Soldatov on kutsutud esinema reedel Tallinnas algavale Lennart Meri julgeolekupoliitika konverentsile. Ta on tuntud Venemaa julgeolekuasutuste suhtes kriitilise uuriva ajakirjanduse poolest. Ta on pidanud töö tõttu kodumaalt lahkuma ja Vene võimud on kandnud ta tagaotsitavate nimekirja.

"Olen teel Tallinna, kuid mulle öeldi, et ma ei saa lennukile, sest ma ei tohi Soome tulla," sõnas Soldatov lennujaamast HS-ile.

Soldatovil pole varem Helsingi kaudu lendamisega probleeme olnud. Ta elab Londonis ja tal on kehtiv Schengeni viisa. "Eelmisel aastal lendasin samal marsruudil samale konverentsile," ütles ta.

Finnairi kommunikatsioonijuht Päivyt Tallqvisti sõnul küsib Finnair vajadusel juhiseid Soome piirivalvelt ja tegutseb vastavalt juhistele. "Nii on ka antud juhul tehtud," ütles ta meili teel HS-ile.

Tallqvist soovitas lehel Soome piirivalvelt Vene ajakirjanike reiside tõkestamise kohta täpsemalt küsida.

HS on piirivalvelt kommentaari küsinud, kuid pole seni vastust saanud.

Soldatov on Venemaa julgeolekuasutustele spetsialiseerunud ajakirjanik, kes toimetab veebisaiti agentura.ru ja töötab Londonis muu hulgas ka mõttekojas Cepa.

Soldatov peaks esinema laupäeva õhtul Tallinnas paneelil, kus arutatakse taktikaid, strateegiaid ja narratiive, mille kaudu Venemaa soovib oma mõjuvõimu laiendada.

Soldatov ütles, et konverentsi korraldajad otsivad talle lendu Brüsseli kaudu ning et on veel lootus, et ta ikkagi jõuab reedel konverentsile.