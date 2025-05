Rubio: NATO riigid nõustusid suurendama kaitsekulutusi viie protsendini SKP-st

NATO praegune kaitsekulutuste eesmärk on kaks protsenti SKP-st ja selle on täitnud 22 liikmesriiki 32-st. Washington kutsus riike üles kõrvaldama kõik nii-öelda nõrgad lülid alliansis.

"Kuue nädala pärast toimuvaks tippkohtumiseks (Haagis), on kõik NATO liikmed kahe protsendi tasemel või üle selle. Kuid veelgi olulisem on see, et paljud neist on üle nelja protsendi, ja kõik on kokku leppinud eesmärgis jõuda järgmise kümnendi jooksul viie protsendini," sõnas Rubio.

USA president Donald Trump kärpis oma esimese ametiaja ajal NATO kaitserahastust ja on sageli kurtnud, et USA maksab rohkem kui peaks.

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles sel nädalal, et Berliin toetab Trumpi nõudmist kaitseliidu liikmetele tõsta kaitsekulutused viie protsendini SKP-st.

Saksamaa teatas jaanuaris, et täidab NATO eesmärgi kulutada 2024. aastal kaitsele kaks protsenti oma SKP-st.

2025. aasta NATO tippkohtumine toimub Hollandis 24.–25. juunil.