Berliin: Saksa kaitsekulud ületavad tänavu nelja protsendi piiri

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles, et tema riik kulutab tänavu kaitsele üle nelja protsendi SKP-st ning liigub viie protsendi suunas.

Trumpi administratsioon on korduvalt rõhutanud, et Euroopa liitlased peaksid võtma suurema vastutuse Euroopa kaitsmise eest. Donald Trump on NATO liikmeid korduvalt ka kritiseerinud ebapiisavate kaitsekulude eest.

Trump käskis eelmisel aastal NATO Euroopa liikmetel tõsta oma kaitsekulutuste eesmärki kahelt protsendilt viiele protsendile. NATO liidrid leppisidki eelmisel aastal tippkohtumisel kokku, et 2035. aastaks kulutatakse kaitsele ja seotud investeeringutele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Saksamaa muutis eelmisel aastal ka oma põhiseaduslikku võlapidurit, vabastades miljardeid eurosid kaitseinvesteeringuteks.