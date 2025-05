Noorimad elanikud on Rae vallas, vanimad Loksa linnas

Eesti noorimad elanikud on Rae vallas, vanima elanikkonnaga omavalitsus on aga Loksa linn, kus ainsana on elanike keskmine vanus üle 50 aasta. Statistikaameti andmetel on viimase viie aastaga rahvuselt eestlaste arv kasvanud 25 000 inimese ehk kolme protsendi võrra, ulatudes 935 000 inimeseni, mis on 68 protsenti rahvastikust.

Eesti elanike keskmine vanus viimase viie aasta jooksul on vähenenud kaheksas Eesti omavalitsuses 79-st: Kastres, Tartus, Kambja, Tori, Anija, Raasiku, Jõelähtme ja Peipsiääre vald.

"Riigi keskmisena on rahvastik vanemaks jäänud 0,54 aasta võrra ehk 41,98 aastalt 42,52 aastale. Sellest kiiremini on rahvastik vananenud enamikus ehk 53 omavalitsuses," täpsustas statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik. Ülejäänud 18 omavalitsuses on rahvastik vananenud, kuid riigi keskmisest aeglasemalt.

Nii 2020. kui ka 2025. aastal oli rahvastiku keskmine vanus madalaim Rae vallas – vastavalt 31,8 aastat ja 33,3 aastat.

"Mõlemal juhul on edu järgmise omavalitsuse ees mäekõrgune ehk järgmist kohta, milleks 2020. aastal oli Kiili ja 2025. aastal Kambja, edestas Rae juba enam kui kahe aastaga," rääkis Loik.

Vanima elanikkonnaga omavalitsus oli nii 2020. kui ka 2025. aastal Loksa linn, kus viis aastat tagasi oli elanike keskmine vanus 48,8 ja sel aastal 51,4 aastat. "Sellega on Loksa ka ainus omavalitsus, kus elanike keskmine vanus on üle 50 aasta," täpsustas Loik.

Eesti inimeste vanuse statistika Autor/allikas: Statistikaamet

Kümme omavalitsust on keskmisest suuremad

Värskete rahvastikuandmete järgi elab suurimas omavalitsuses Tallinnas 456 518 elanikku. Rahvaarvult väiksem omavalitsus on Ruhnu, kus elab 80 inimest. Kohalike omavalitsuste keskmine rahvaarv on 17 342 inimest, millele suuruselt lähim on Viljandi linn 17 157 elanikuga. Vaid kümme omavalitsust on keskmisest suuremad.

"Omavalitsuste mediaan on 7819 elanikku ehk täpselt keskel on Kohila vald," märkis Loik. Üle 5000 elanikuga omavalitsusi on Eestis 61. Eesti keskmine rahvastikutihedus on 31,5 inimest ruutkilomeetri kohta. 25 omavalitsuses on see näitaja kõrgem, ülejäänutes madalam. Kõige madalam on rahvastikutihedus seejuures Alutaguse vallas, mis pindalalt jääb alla vaid Saaremaa vallale.

Sisseränne möödunud aastal aeglustus, sest sõjapõgenikke saabus varasema kahe aastaga võrreldes oluliselt vähem ja samal ajal suurenes väljaränne – osalt sõjapõgenike naasmise tõttu.

"Kokkuvõttes jäi rändesaldo küll positiivseks, kuid oluliselt väiksemal määral kui viimasel aastakümnel harjunud oleme," tõdes Loik. "Seda illustreerib tõsiasi, et kui 2022. aastal kasvas rahvaarv võrreldes aasta varasemaga lausa 58 omavalitsuses, siis 2025. aasta andmetel on selliseid omavalitsusi 19, mis on madalaim näitaja alates haldusreformist," lisas Loik. Peamiselt kasvas rahvaarv Harju- ja Tartumaa valdades.

Viie aastaga on eestlaste arv kasvanud 25 000 inimese võrra

Viimase viie aasta jooksul on rahvuselt eestlaste arv kasvanud 25 000 inimese ehk kolme protsendi võrra, ulatudes 935 000 inimeseni, mis on 68 protsenti rahvastikust.

"Eestlaste osakaal rahvastikus on suure sisserände tõttu Ukrainast aga vähenenud 0,2 protsendi võrra. Venelaste osakaal on kahanenud pea nelja protsendi võrra, samas kui ukrainlaste osakaal on kasvanud pea kolm korda ja ulatub praegu 5,4 protsendini," rääkis Loik.

Loik selgitas, et enamasti muutub rahvastik kahe teguri mõjul – iive ja ränne.

"Rahvuse tunnuse juures on aga ka kolmas võimalus: inimene saab rahvastikuregistris ise oma rahvust määratleda," selgitas Loik. "See on ka põhiline tegur eestlaste kasvu taga ja põhjus, miks eestlaste osakaal on kasvanud paljudes Ida-Viru omavalitsuses, kus noorem põlvkond tunneb end eelnevatest enam eestlastena," tõi Loik esile. Samas on eestlaste osakaal ukrainlaste sisserände tõttu vähenenud sellistes omavalitsustes, kus eestlaste osakaal on reeglina olnud kõrge, näiteks Paides, Rakveres, Keilas ja Viljandis.

72 omavalitsuses on üle poolte elanikest eestlased

Eestlaste osakaal kohalikes omavalitsustes, 2025 Autor/allikas: statistikaamet

Enam kui pooltes ehk 45 omavalitsuses on eestlaste osakaal üle 90 protsendi elanikkonnast. Samas kokku elab neis omavalitsustes vaid 28 protsenti elanikkonnast. 72 omavalitsuses on rohkem kui 50 protsenti elanikest eestlased, seda ka Tallinnas, kus eestlaste osakaal on 53 protsenti.

Väiksem kui pool on eestlaste osakaal seitsmes omavalitsuses: Jõhvis, Loksal, Maardus, Kohtla-Järvel, Narva-Jõesuus, Narvas ja Sillamäel. Samas on kõigis neis omavalitsuses eestlaste osakaal viimase viie aasta jooksul suurenenud.

"Kui vaadata viimast viit aastat, näeme, et eestlaste osakaal on kasvanud 20 omavalitsuses ja kahanenud 59 omavalitsuses," rääkis Loik. Kõige kõrgem eestlaste osakaal on Kihnus (99 protsenti) ja madalaim Sillamäel (kaheksa protsenti). Kõige rohkem on eestlaste osakaal kasvanud Maardus – 20 protsendilt 26 protsendile. Enim on eestlaste osakaal vähenenud Jõelähtmel, 81 protsendi juurest 76 protsendi juurde.

Venelaste osakaal on kasvanud 10 omavalitsuses ja kahanenud 69 omavalitsuses. Kõige kõrgem venelaste osakaal on Narvas (83 protsenti) ja madalaim väikesaartel (Kihnus, Ruhnus, Muhus). Osakaalude muutuses on olukord võrreldes eestlastega vastupidine – enim on vähenenud venelaste osakaal Maardus (65 protsendilt 53 protsendile) ja suurenenud Jõelähtmel (13 protsendilt 16 protsendile).

Ukrainlaste osakaal on kasvanud kõigis omavalitsustes ning jääb 0,1 protsendi ja 12 protsendi vahele. Kõige kõrgem ukrainlaste osakaal on Maardus (12 protsenti) ja madalaim väikesaartel (Kihnus, Ruhnus, Muhus).