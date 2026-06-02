Läti rahvaarv vähenes mullu 15,5 tuhande inimese võrra

Läti statistikaameti andmetel oli riigi rahvaarv 2026. aasta alguses 1 845 000 inimest, mida on 15 500 inimese võrra vähem kui aasta varem.

Surmade arv ületab sündide arvu ning see on jätkuvalt peamine rahvastiku vähenemise põhjus. Ka rändesaldo on negatiivne, riigist lahkub rohkem inimesi, kui sinna saabub

Tööealised inimesed moodustavad 62,8 protsenti elanikkonnast, samal ajal kui eakate osakaal kasvab. 14-aastased ja nooremad lapsed moodustasid kogu elanikkonnast 14,8 protsenti ning suurem osa neist elab Riia piirkonnas.

Läti elanike keskmine vanus on 43,7 aastat. Riia piirkonnas on elanike keskmine vanus 42,8 aastat ja riigi idaosas Latgales 46,3 aastat.

Negatiivse iibe tagajärjel vähenes rahvaarv 0,76 protsenti ehk 14,2 tuhande inimese võrra. Lisaks kahanes rahvastik negatiivse rände tõttu 1,3 tuhande inimese võrra.

Kuigi rahvaarv väheneb, on selle kahanemise tempo viimase kolme aasta jooksul aeglustunud. Samal ajal on suurenenud lätlaste osakaal Läti rahvastikus.