Sotsiaalministeerium hakkab päästjate eripensioni reegleid üle vaatama

ERR kirjutas möödunud nädalal, kuidas sotsiaalkindlustusamet (SKA) ei arvesta päästjate staaži hulka väljaõpet, ehkki päästeameti kinnitusel käib õpe paralleelselt töötamisega ning seda ei eristata tööajast. Aprillis andis Tartu halduskohus samal teemal käinud kohtuvaidluses õiguse päästjale, kelle staaži oli SKA tegelikkusest väiksemana tõlgendanud.

See ei ole aga esimene kord, kus päästjad on eripensioni saamiseks SKA-ga kohut käinud. 2023 aastal kajastas ERR juhtumit, kus SKA ei arvestanud ühe päästja staaži hulka tema vanemapuhkusel oldud aega, mistõttu jäi ta ilma õigusest väljateenitud aastate pensioni saada. SKA sai toona Tartu halduskohtus lüüa, kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse ning jäi sealgi kaotajaks.

SKA muutis toonase kohtuotsuse valguses oma arusaama vanemapuhkusest ja enam ei pidanud päästjad selles küsimuses ametiga vaidlema.

"Meie vaatasime jõustunud kohtuotsuse valguses 2024. aasta sügisel kõik seotud pensioniotsused üle ning muutsime neid tagasiulatuvalt, arvestades ka lapsehoolduspuhkuse pensionistaaži hulka. Seda halduspraktikat järgime ka täna," kinnitas SKA kommunikatsioonipartner Uku Tampere.

Tartu halduskohtus on praegu käimas veel kolm väljaõppe staaži hulka mittearvestamisega seotud vaidlust päästjate ja SKA vahel ning Tampere sõnul SKA alles analüüsib, kuidas oma halduspraktikat värske kohtuotsuse valguses kohendada.

ERR uuris sotsiaalministeeriumilt, kas nad peavad õigeks praktikat, kus päästjad peavad väljateenitud aastate pensioni saamise nimel SKA-ga kohut käima ning kui SKA ütleb põhjenduseks, et nad lähtuvad seadusest, siis kas seadus, mis võimaldab mitmeti tõlgendamist, vajaks muutust.

Sotsiaalministeeriumi hüvitiste ja pensionipoliitika osakonna nõunik Liidia Soontak ütles, et reeglid vaadatakse nüüd tõepoolest üle.

"Tegemist on hiljuti tehtud ja värske kohtuotsusega. Sotsiaalministeeriumil on plaanis üle vaadata, kas praegused reeglid väljateenitud aastate pensioni kohta vajavad muutmist. Teeme õigusliku analüüsi ja selgitame, kas on vajalik muuta õigusakte," lausus Soontak.

Soontak lisas, et SKA on oma tegevuses lähtunud kehtivatest seadustest ja nüüd lähtub oma tegevuses jõustunud kohtuotsusest ehk arvestab päästjate õpinguaega pensionistaaži hulka.

"Kui tekib vaidlus, otsustab lõpliku lahenduse vajadusel kohus," märkis Soontak.

Politseinikel, päästjatel ja vanglaametnikel, kes on oma kutsealadel või ametikohtadel vähemalt 25 aastat töötanud, on seaduse järgi õigus saada väljateenitud aastate pensioni.

Päästeamet on öelnud, et väljaõpe käib päästjate tööstaaži hulka, sest teenistuja saabki esimesel tööpäeval tööandjalt ülesande läbida väljaõpe Väike-Maarja päästekoolis. Samal ajal saavad päästjad ka palka, maksavad makse ja neile on tagatud puhkus ehk õppeaeg on osa teenistusest.