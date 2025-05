Keldo: koalitsioonilepe saab laupäeval lõpliku kinnituse

Majandus- ja tööstusminister, Reformierakonna koalitsiooniläbirääkimiste põhidelegatsiooni liige Erkki Keldo ütles, et koalitsioonilepe on sisuliselt valmis ja saab laupäeval eeldatavalt erakondade volikogude kinnituse. Vaatamata sellele jäävad osade valdkondade rahastusotsused tema sõnul ootama rahandusministeeriumi suvist rahandusprognoosi.

"Me just täna käisime üle erinevaid viimaseid detaile. Sisuliselt on koalitsioonilepe valmis," ütles Keldo ERR-ile.

Ta lisas, et selle nädala kolmapäeval tutvustab erakond koalitsioonilepet oma juhatusele ja fraktsioonile. Seejärel laupäeval on kavas seda esitleda ka erakonna volikogule, mis leppe kinnitab, misjärel saab leppega tutvuda ka avalikkus.

Keldo rääkis, et osades valdkondades tekkisid Eesti 200-l ja Reformierakonnal erimeelsused rahastuse ja ajaraami asjus.

"Aga me leppisime kokku, et väga konkreetsed täpsemad rahastusotsused saame me teha ikkagi koos suvise majandusprognoosiga, kui me näeme, milline on eelarve seis, millised on võimalused. Sest me ju ühiselt leppisime kokku väga suured investeeringud. Kõige suurem investeering ilmselgelt on riigikaitsesse," sõnas Keldo.

"Ainukesed suured rahalised põhimõttelised kokkulepped on investeeringud riigikaitsesse ja maksulangetused," lisas ta.

"Meil on küsimus mingite reformide ajaraamistamises, kas ja kuidas täpselt saab raha näiteks teehoidu, kuidas on vanemahüvitise paindlikumaks muutmine, need detailid olid, aga raha küsimused me käime täpsemalt üle eelarve raames," ütles Keldo.

Keldo sõnul toob koalitsioonilepe kindlasti kaasa diskussiooni selle üle, kas ja milline saab olema politseinike, päästjate, õpetajate ja kultuuritöötajate palgafond. "Aga siis seda me detailis saamegi vaadata, millised on reaalsed riigieelarvelised võimalused," sõnas Keldo.