Ka FBI uus juhtkond teatas, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp

Seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein tegi 2019. aastal vanglas enesetapu ning see vallandas vandenõuteooriate laine. Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) uus juhtkond kinnitas aga taas, et Epstein tegi enesetapu.

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks. Ka New Yorgi meditsiiniekspert leidis, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp.

Epstein ise oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Tema vangla oli riigi üks turvalisemaid ja paljud ameeriklased ei usu endiselt, et seksuaalkurjategija surma põhjuseks oli enesetapp.

FBI direktor Kash Patel ja asedirektor Dan Bongino andsid hiljuti intervjuu telekanalile Fox News ning kinnitasid taas, et Epstein tegi enesetapu.

Patel tõi välja, et on töötanud prokurörina ning ta teab, milline enesetapp välja näeb. Epsteini juhtumi puhul oligi tegu enesetapuga. "Need, kes ei nõustu, neil on õigus oma arvamusele," rääkis Patel.

"Ta tappis end. Ma olen näinud kogu toimikut, ta tappis end," kinnitas ka Bongino.