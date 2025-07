Trump kutsus oma Epsteini skandaalist huvitatud toetajaid nõrkadeks

USA president Donald Trump lubas valimiskampaania ajal korduvalt, et avaldab Epsteini kliendinimekirja. Mõned päevad tagasi kutsus Trump oma toetajaid üles edasi liikuma, kuid nii demokraadid kui ka vabariiklased ootavad selgitusi. Trump aga kutsus oma hiljutises sotsiaalmeedia postituses oma pooldajaid, kes soovivad Epsteini dokumentide avaldamist, nõrkadeks ning teatas, et ei soovigi enam nende toetust.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump lubas valimiskampaania ajal korduvalt, et avaldab seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini kliendinimekirja. Nädal tagasi proovis president aga teemast kõrvale hiilida.

"Kas te ikka veel räägite Jeffrey Epsteinist? Sellest tüübist on räägitud aastaid. Te küsite – meil on Texas (üleujutused), meil on kõik muud teemad. Kas inimesed ikka veel räägivad sellest tüübist, sellest veidrikust?" vastas Trump ajakirjaniku küsimusele.

Kuu alguses teatasid USA võimud, et Epsteini nimekirja, kus väidetavalt peaks olema ka mõjukate inimeste nimesid, polegi tegelikult olemas. Justiitsminister Pam Bondi, kes on varem lubatud juhtumi kohta avaldada uusi tõendeid, on nüüd samuti napisõnaline.

"Ma ei ütle Epsteini kohta midagi. Ma ei hakka Epsteinist rääkima," lausus Bondi, keda Trump skandaalis visalt kaitsnud on.

Bondi tagasi astumist ja dokumentide avaldamist nõuavad nüüd nii demokraadid, aga ka mõned Trumpi liitlased. Samuti ootavad valimislubaduse täitmist ka Trumpi valijad.

"Pole mingit põhjust, miks justiitsminister Bondi peaks ootama veel ühe päeva, et järgida direktiivi, esitada dokumendid ja toimikud, et anda Ameerika rahvale nende küsimustele vastused," sõnas demokraadist senaator Chris Van Hollen.

Teisipäeval teatas ka esindajatekoja spiiker, vabariiklane Mike Johnson, et soovib juhtumi kohta teada üksikasju. Samal ajal kiitis Trump justiitsministri, kuidas viimane on olukorraga toime tulnud.

"Usutavus on väga oluline ja sellise asja kohta on vaja usaldusväärseid tõendeid. Ma arvan, et justiitsminister on olukorraga väga hästi hakkama saanud," lausus Trump.

I'm gonna post this every day so nobody forgets exactly who Donald Trump is and why the Epstein files have suddenly disappeared. pic.twitter.com/I0xtmhz4S3 — Morgan J. Freeman (@mjfree) July 10, 2025

Ka Bondi ise on kinnitanud, et ei kavatse tagasi astuda.

"Ma olen siin nii kaua, kuniks president mind siia soovib. Ma usun, et ta on selle selgelt välja öelnud. See on neli aastat. Nüüdseks kolm ja pool, eks? Oleme kuus kuud juba ametis olnud," lausus Bondi.

Olukord on pakkunud palju kõneainet ning andnud hoogu vandenõuteoreetikutele. Ka vabariiklaste hulgas leidub neid, kes kahtlustavad USA võime Epsteini kuritegude mahavaikimises.

Trump ise kinnitas, et tema nime Epsteini failides ei leidu ning Bondi andis väga lühida ülevaate dokumentide sisust.

President aga ei mõista, miks inimesed jätkuvalt nimekirja näha tavada, kutsudes oma toetajaid üles edasi liikuma.

Kolmapäeval kutsus Trump oma mõningaid toetajaid "nõrkadeks", kes on "langenud Demokraatliku Partei jama ohvriks" ning lausus, et ei soovi enam sääraste inimeste toetust.

Mõned Trumpi liitlased ei kuula aga presidendi soovitust teema lõpetada ja edasi liikuda. Osad vabariiklased astusid Kongressis kolmapäeva hommikul samme, et sundida justiitsministeeriumi avaldama rohkem Epsteini kriminaalasja dokumente.

Trumpi hinnangul kasutavad poliitilised vastased teemat tema ründamiseks.

President lisas, et Epsteini poleemika – mis on nüüdseks kestnud üle nädala pärast seda, kui tema justiitsministeerium teatas, et Epsteini "klientide nimekirja" pole olemas ja et nad ei plaani uurimise käigus rohkem dokumente avaldada – juhib tähelepanu kõrvale tema presidendiaja edusammudest.