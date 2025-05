Looduskaitseala piiranguvöönd ei pruugi takistada sinna tuulepargi rajamist

Tuuleparkide eri- ja üldplaneeringuid algatavad ja menetlevad kohalikud omavalitsused, kes hindavad keskkonna- ja muude mõjude hindamisi ning konsulteerivad ametkondadega.

Kliimaministeeriumi taastuvenergeetika valdkonnajuht Karlis Goldstein ütles ERR-ile, et see, kas looduskaitse all olevale alale võib tuulepargi rajada, sõltub konkreetsest alast.

Nimelt jaguneb kaitsealade territoorium kaitsekorra alusel eri rangusega vöönditeks nagu reservaat, sihtkaitsevöönd ja piiranguvöönd, milles on majandus- ja inimtegevusele eri ulatusega piirangud.

Loodusreservaati, kaitseala sihtkaitsevööndisse, püsielupaiga ja selle sihtkaitsevööndisse ning esimese kaitsekategooria liigi leiukohta tuulikute rajamine on Goldsteini kinnitusel välistatud.

"Samas on näiteks kaitseala piiranguvööndis võimalik tuulikute rajamist kaaluda, kui kaitse-eeskiri annab selleks võimaluse," lisas ta. "Tegevusega ei tohi ohustada kaitse-eesmärki või teisi alaga seotud looduskaitselisi väärtusi. Selleks viiakse tuulikute planeerimisel läbi põhjalikud keskkonnamõjude hinnangud, mis avalikustatakse enne planeeringu kinnitamist."

Goldstein märkis, et taastuvenergeetika edendamisel on eelistatud tuuleparke rajada tööstusaladele ja inimesest mõjutatud maastikele, sest ühest küljest vähendab see mõju elusloodusele ja teisalt paigutab taastuvelektri tootmise lähedale võimalikule tarbimisele.

"Mõlemal juhul võimaldab olemasoleva taristu lähedus vähendada uute tootmisüksuste lisandumisega seotud rahalist ja keskkonnaalast koormat," sõnas ta.

Kliimaministeeriumi esindaja tõi välja, et Euroopa Liidu määrusega on loodud võimalused, et rajada ülekaaluka avaliku huviga taastuvenergia projekte kiirendatult ning muu hulgas on määratud kriteeriumid, millistel tingimustel saab ära jätta näiteks keskkonnamõju hindamist.

"Oluline on, et sellised projektid peavad asuma väljapool Natura 2000 võrgustikku ega tohi kahjustada kaitsealuseid liike. Ka Eesti on võtnud suuna, et luua ja leida võimalused tuulenergia arendusteks väljaspool kaitstavaid alasid," ütles Goldstein.

Ta lisas, et mõnedel kaitstavatel aladel on seega teoreetiliselt võimalik taastuvenergeetika projektide arendamist kaaluda, kuid protsessi muudab keeruliseks asjaolu, et tuleb leida lahendused, mis kaitse-eesmärgiks olevaid väärtusi ei kahjusta.

"Me ei tea, et antud hetkel kaitstavatele aladele tuuleparke planeeritaks," kinnitas Goldstein.