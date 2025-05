Jalgpalliliit annab Lasnamäe jalgpallihalli rajamiseks 750 000 eurot

Tallinn kavatseb järgmise aasta kevadel alustada Lasnamäe Punasel tänaval jalgpalliklubi Levadia halli ehitamisega ning jalgpalliliit panustab sellesse vähemalt 750 000 euroga. Tegu on linna ja jalgpalliliidu vahelise kokkuleppega, teatas Tallinn.

Tallinn on kavandanud projekti oma 2025. aasta investeeringute eelarvesse, kus on selleks ette nähtud kokku 3,1 miljonit eurot, 400 000 eurot läheb käiku juba sel aastal.

Hall kerkib Tallinna kultuuri- ja spordiameti hallatavale kinnistule, mille projekteerimis- ja ehitushanked korraldab linn. Halli valmimine on kavandatud 2027. aasta esimesse poolde.

Eesti jalgpalli liit võttis 2020. aastal enda kanda Fc Flora varasemad kohustused linna ees summas ligi 1,6 miljonit eurot. Sellest 650 000 ulatuses tegi liit investeeringuid Hiiu staadioni arendusse, vähemalt 750 000 eurot suunatakse Punane tänav 69b jalgpallihalli ning järelejäänud 196 765 euro suuruse kohustuse osas lepitakse eraldi kokku hiljemalt 2026. aasta lõpuks, teatas linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on Punase tänava halli näol tegemist olulise sammuga linna jalgpallitaristu arendamisel. "Samuti on käesolev kokkulepe oluline, sest esiteks saab suures osas lahendatud aastakümneid üleval olnud jalgpalliliidu kohustus Tallinna linna ees ja teiseks aitab see meid tublisti edasi, et lõpetada segadused Maarjamäele kavandatud jalgpallihalli rajamise küsimuses," ütles Oja.

Jalgpalliklubi FCI Levadia plaanis uue jalgpallihalli ehitada Maarjamäele, kuid 2021. aastal leppisid riik ja jalgpalliklubi kokku, et Maarjamäe mälestusmemoriaali juurde jalgpallihalli ei ehitata. Riigi ja jalgpalliklubi kokkulepe nägi ette, et hall ehitatakse riigi toel Lasnamäele või Piritale.