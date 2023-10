Fotod: algas Hiiu staadioni remont

Hiiu staadioni uuenduse esimese etapi eest vastutav EJL sai hiljuti väljaku suurendamiseks normaalmõõtmetesse ja kunstmuru väljavahetamiseks ehitusloa ning praeguseks on tööd alanud.

Plaanide järgi peaks esimene etapp valmima järgmisel kevadel ja Nõmme Kalju omanik Kuno Tehva on varem ERR-ile öelnud, et loodetavasti saab varakevadel, kui Premium liiga uus hooaeg algab, Kalju kodumänge juba kodustaadionil pidada. Praegu peab Kalju kodumänge Kristiine linnaosas asuval TNTK staadionil.

Hiiu staadioni renoveerimine on seotud kolm aastat tagasi jalgpalliliidus ja Tallinna linnavalitsuses tehtud otsustega. Kõigepealt otsustas EJL, et võtab jalgpalliklubi FC Flora kohustused Tallinna linna ees enda kanda ning tasub linnale 2001. aastast pärit võlad. Seejärel sõlmisid linn ja EJL kokkuleppe, et EJL investeerib Flora ülevõetud võlgnevuse ehk umbes 1,6 miljonit eurot Tallinnale kuuluvatesse jalgpallistaadionitesse.

Hiiu staadioni renoveerimise esimesse etappi investeerib EJL 650 000 eurot. Kuidas EJL tasub Tallinnale ülejäänud, pea miljonieurose võla, pole praegu veel selge, on ERR-ile öelnud Eva Nõmme EJL-i avalikest suhetest.

Tallinna abilinnapea Tiit Terik ütles ERR-ile, et Hiiu staadioni remont on EJL-i üks võimalus võlga linna ees vähendada. Lisaks on olemas seni allkirjastamata heade kavatsuste kokkulepe EJL-i ja staadioni rentniku Nõmme Kaljuga, kus on kirjas, et vähemalt järgmisel 10 aastal peaks Hiiu staadion jääma jalgpalli kätte.

Terik ütles sel kolmapäeval, et Hiiul jääb alles ka võimalus harrastada kergejõustikut. Seni jalgpalliväljaku ümber olnud amortiseerunud jooksuring kaob küll ära, kuid kergejõustiku harrastamiseks tuleb staadionihoone poolsesse külge tartaankattega 100 meetri pikkune jooksusirge ja peaväljaku otsa tartaankattega kaugushüppe hoovõturada ja liivakast.

Lisaks ehitatakse juurde ka väike jalgpalli harjutusväljak.