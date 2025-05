Türgi politsei pidas kinni 22 Istanbuli linnaametnikku

Türgi võimud süüdistavad Imamoglut kuritegeliku organisatsiooni juhtimises ning leiavad, et selle organisatsiooni kombitsad ulatuvad rahvusvaheliste firmadeni. Viimased kinnipidamised viidi läbi seoses selle võrgustiku uurimisega, vahistatute hulgas oli ka Istanbuli pressiosakonna juht.

Imamoglu vahistamine vallandas ulatuslikud meeleavaldused ning küsitluste järgi on tema toetus märgatavalt kasvanud. Viimased küsitlused näitavad, et ta suudaks valimistel Erdogani alistada, vahendas Financial Times.

Eelmisel nädalal otsustas Kurdistani Töölispartei (PKK) laiali minna ja mõned Erdogani kriitikud leiavad nüüd, et president tahab kurdide toel muuta põhiseadust. See võimaldaks Erdoganil uuesti presidendiks kandideerida.

Riiklik uudisteagentuur Anadolu teatas, et viimase vahistamismääruse andis välja Istanbuli peaprokuratuur.

Imamoglu toetajad eitavad kõiki süüdistusi, tema toetajad süüdistavad Erdogani kohtusüsteemi politiseerimises. Valitsus aga teatas, et kohtunikud on sõltumatud ning keegi pole seadusest kõrgemal.