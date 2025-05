Nelja aastaga on teise samba fondidest lahkunud 250 000 inimest

Luminori pensionifondide fondijuhi Vahur Madissoni sõnul näitab statistika, et peamiselt võtsid raha välja inimesed vanuses 35 kuni 55 aastat, kes teenivad Eesti keskmist palka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii vanuseliselt kui sissetulekult on just need inimesed teise pensionisamba sihtgrupp, sest piisavalt tööaastaid on veel ees ning nende tulevane pension sõltub suuresti omafinantseeringust.