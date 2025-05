Kohalikud ei soovi Kadrina valda liivakarjääri, neile piisab keskpolügoonist

Lääne-Virumaal on Kadrina valla elanikud häälekalt ja argumenteeritult asunud planeeritava liivakarjääri vastu. Arendajad põhjendavad kaevandmise vajalikkust sellega, et piirkonnas napib sobivat liiva.

Saalitäis rahvast ehk üle 70 inimese kogunes kolmapäeva õhtul Läsna rahvamajja. Merko tutvustas seal oma plaane rajada Mõndavere külla riigimaale liivakarjäär, kus kestaksid tööd 15 aastat.

"Tegemist on väga jämedateralise liivaga, mida siin piirkonnas mujalt leida pole. Analoogilist liiva on toodud näiteks Rakverre ka Anija vallast. See liiv sobiks asfaldi ja betooni tootmiseks," rääkis Merko kaevanduste tegevjuht Tõnis Haube.

Piirkonnas asub kaitseväe keskpolügoon. Kohalike sõnul võtaks liivakarjäär lisaks teistele kaevandusega kaasnevatele muredele ära veel ühe tüki liikumisvabadusest.

"Meil on niigi siin väike küla ja seda läbivad kaitseväe masinad ja rasketehnika. Meil pole kergliiklusteid ja meil on raske liikuda, eriti õppuste ajal. Aga me oleme sellega rahu teinud, sest see on riigi kaitse. Aga kui nüüd veel peaks lisanduma karjääritehnika, siis meil pole üldse enam võimalik vabalt liigelda, sest see on ainuke tee, mida mööda me saame rahulikult jalgsi või jalgrattaga liikuda," ütles kohalik elanik Arvi Schasmin.

Liivakarjääri kohal kasvavad mõned aastad tagasi RMK poolt istutatud kuused. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Just kohalike elanike arvamus on valla seisukoha kujundamisel olulise tähtsusega, kinnitas Kadrina valla keskkonnaspetsialist Pamela Talzi.

"Me pöördume nüüd ka kogukonna poole, saamaks nendelt tagasisidet. See aitab meil oma arvamust koostada, sest siis on meil alused, millele toetuda," sõnas Talzi.

Kadrina valla seisukoht liivakarjääri suhtes on plaanis kujundada volikogu 18. juuni koosolekul.