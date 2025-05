ÜRO: Gazasse jõudis 90 veokikoormat abi

ÜRO kinnitas kolmapäeval, et Gaza sektorisse on jõudnud umbes 90 veokikoormat humanitaarabi ja alustati selle laialijagamist.

Iisrael teatas kolm päeva tagasi, et lubab Gazasse piiratud koguses abi.

"ÜRO kogus kolmapäeval Kerem Shalomi piiripunktist umbes 90 veokikoormat kaupu ja toimetas need Gazasse", ütles maailmaorganisatsiooni peasekretäri António Guterrese kõneisik Stephane Dujarric.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tegi ööl vastu neljapäeva pöördumise ning teatas, et riigi armee jätkab praegust pealetungi ning võtab täieliku kontrolli Gaza sektori üle. Netanyahu ütles, et Iisraeli sõjavägi suutis ilmselt tappa äärmusrühmituse Hamas juhtkonda kuuluva Mohammed Sinwari, vahendas The Telegraph.

Netanyahu ütles, et on valmis sõja lõpetama, kuid ainult kindlatel tingimustel: kõik pantvangid tuleb vabastada, Hamas peab relvad maha panema, selle juhtkond tuleb Gazast välja saata. Netanyahu vihjas siiski ka võimalusele ajutiseks vaherahuks.

"Kui avaneb võimalus ajutiseks relvarahuks pantvangide vabastamiseks, oleme valmis," ütles Netanyahu, lisades, et "on 20 pantvangi, kes on kindlasti elus".

Tema sõnul on Iisrael koos USA-ga töötanud välja mitmeetapilise kava humanitaarkriisi ennetamiseks Gaza sektoris. Selle kohaselt avatakse esmatarbekaupade jagamiseks jaotuspunktid, mida haldavad USA firmad ning turvavad Iisraeli väed.

Iisraeli valitsus on nüüd samas sattunud nii rahvusvahelise kui ka riigisisese surve alla. Ajaleht The Wall Street Journal tõi välja, et Iisraeli avalikkus on pöördunud sõja vastu. Viimased küsitlused näitavad, et umbes 70 protsenti iisraellastest toetab sõja lõpetamist, kui see toob kaasa pantvangide vabastamise