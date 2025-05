Vooglaid soovib riigikogu külalistele riietus- ja käitumisstandardit

Riigikogu EKRE fraktsiooni saadik Varro Vooglaid tegi riigikogu juhatusele ettepaneku, et see kehtestaks standardid, mis puudutavad nii parlamendi külastajate riietust kui ka käitumist parlamendi hoones.

Vooglaid märkis kirjas riigikogu juhatusele, et noorte külastajate seas on langenud nii riietus- kui ka käitumisstandardid ning see langus on jõudnud tasemele, mis ei ole kooskõlas riigikogu kui Eesti kõrgeima esindusorgani väärikusega.

"Enam ei ole harvad näiteks olukorrad, kus koridorides istutakse põrandal, sageli jalad üle käigutee sirutatud. Sageli kannavad noored riigikogu hoone ühiskülastuste käigus dresse, lühikesi pükse, tosse ja muid sportlikke rõivaid, mis võivad sobida koolivõimlatesse, kuid mitte Eesti Vabariigi parlamendi ruumidesse."

Seetõttu tuleks Vooglaiu hinnangul külastuste puhul kehtestada elementaarsed standardid, mis puudutavad nii külastajate riietust kui ka käitumist parlamendi hoones, sh istungitesaalis. Nendest standarditest tuleks külastust planeerivatele koolidele ka selgelt ja aegsasti teada anda.

Vooglaiu sõnul oleks kõnealuse korra kehtestamisel ka oluline pedagoogiline mõõde. Noortele antaks signaal, et viisakas riietumine ja käitumine ei ole pelgalt vormiline nõue, vaid oluline osa kultuurse ühiskonna lahutamatuks osaks olevast vastastikuse austuse põhimõttest.

"Ehk riietus ja käitumine on kommunikatsioonivahendid, mille kaudu me näitame austust nii institutsioonide kui ka teiste inimeste vastu. Kui noored mõistavad, et kultuuri osaks on standardid, mida peetakse nende eneseteostuse vabadusest olulisemaks, siis sel on oluline kasvatuslik mõju."

Vooglaiu sõnul oleks ühtlasi vajalik, et riigikogu liikmed ja töötajad näitaksid nende standardite järgimisel ka ise head eeskuju. Ning et standard ei peaks kehtima vaid noortele, vaid kõigile riigikogu külastajatele.