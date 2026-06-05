Läänemets: mõistlik oleks riigikogu kuluhüvitised ära kaotada

Poliitikute sõnul ei õigusta riigikogu kuluhüvitiste kord end senisel kujul ning selle peaks ära kaotama või süsteemi muutma.

Keskkriminaalpolitsei lõpetas neljapäeval sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste uurimise, kuna kogutud info põhjal kuritegu ei tuvastatud. Läänemetsa sõnul kahjustas uurimine tema poliitilist mainet ning kuluhüvitiste süsteem ei õigusta ennast ja vajab muutmist.

"Ma pean mõistlikuks, et kuluhüvitised võiks ära kaotada. Kui sul on vaja mõnda kulu kompenseerida, siis leida mõni teistsugune lahendus, sest vaadates, kui palju segadust ja probleeme see tekitab ja kui palju Eesti õiguskaitseorganid peavad oma aega ja ressursse selle peale kulutama, mõnikord ka asjatult, siis see ei ole otstarbekas ega mõistlik ega kellegi huvides," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul on mitmeid võimalusi, kuidas kuluhüvitiste korda paremaks muuta.

"Lisada palgakomponendina, ära kaotada, lisada hoopis fraktsioonidele lisaressursina. Riigikogu fraktsioonid, kui on vaja erinevates piirkondades rahvakohtumisi teha näiteks, selliseid kulusid katta, siis läbi fraktsiooni mingi süsteem teha," lausus ta.

Riigikogu õiguskomisjoni liige Varro Vooglaid ütles, et tema kuluhüvitistega seoses ületamatuid probleeme ei ei taju, kuid möönis, et süsteemi võib vajadusel muuta.

"Peamine probleem kuluhüvitistega seonduvalt paistab olevat, et inimesed üritavad susserdada, et ei taha ausalt opereerida. Seni kuni sa esitad ausalt dokumente, mis kajastavad päriselt kulusid, mis sa oled tööga seonduvalt teinud, on ju kõik korras. Igal pool mujal ettevõtetes ja asutustes käib see samamoodi," lausus Vooglaid.

"Aga mingil põhjusel tundub, et paljudele riigikogu liikmetele käib see lihtne süsteem ja selle järgimine üle jõu. Kui sellest väga palju probleeme sünnib, siis võib-olla tõesti oleks seda tarvis mingis aspektis kas selgitada või lihtsamaks muuta," lisas ta.

Kuluhüvitiste asemel riigikogu liikmetele samas mahus palgalisa maksmist Vooglaid ei poolda.

"Võib-olla võiks üks lahendus olla see, et neid (kuluhüvitisi) vähemalt oluliselt piirata. Ehk kui tahetakse ära kaotada aruandluskohustus ehk teha sellest lihtsalt palgalisa, siis kuluhüvitiste maht võiks olla oluliselt väiksem," ütles ta.