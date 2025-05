Samm puidutehasele lähemale: RMK ja VKG Fiber sõlmisid hea tahte kokkuleppe

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul on kokkuleppe eesmärk liikuda edasi Eesti suurima puidu biokeemilise väärindamise tehase rajamisega Ida-Virumaale, Lüganuse valda.

"VKG on puidu biotoodete tehast plaaninud juba aastaid. Tänavu veebruaris näitasid nad ainsana üles huvi Lüganuse vallas algatatud planeeringu elluviimiseks riigimaal. Märtsis väljusid nad võitjana RMK korraldatud paberipuidu pakkumiselt. Täna kinnitasime üle kokkulepitud tingimused hoonestusõiguse seadmiseks, mille elluviimine toimub notariaalselt lepingu sõlmimisega esimesel võimalusel," rääkis Marran.

Viru Keemia Grupi (VKG) juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul on nad pidanud maa-, planeeringu- ja kestvuslepingu sõlmimist minimaalseteks vajalikeks tingimusteks projektiga jätkamiseks ning võimalike investoritega suhtlemise alustamiseks.

"Tänaseks on viis aastat tehtud eeltöö jõudnud esimese siseriikliku tulemuseni – maaküsimuse lahendamiseni. Kokkulepe maaküsimuse lahendamiseks hoonestusõiguse läbi on üks paljudest sammudest lõpliku investeerimisotsuse poole liikumisel ja iga samm sellel teekonnal on oluline," sõnas Asmann.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et tehase rajamisel väheneb väärindamata puidu eksport ja tekib Eestisse võimekus, mida on ammu oodatud. "Eesti puidutööstus on kahtlemata maailma tipus puidu mehaanilisel töötlemisel. Nüüd oleme liikumas nende riikide sekka, kes suudavad ka vähemväärtuslikust puidust võimalikult palju väärtust luua," märkis Sutt.

Hea tahte kokkuleppes kinnitavad RMK ja VKG oma soovi liikuda edasi hoonestusõiguse kasutusse andmisega, mis on üks eeldus tehase ehitamiseks. Pärast notariaalse lepingu sõlmimist saab VKG Fiber 99 aastaks hoonestusõiguse 170 hektari suurusele kinnistule, mille järgselt saab ettevõte oma plaanidega kindlamalt edasi minna.

VKG Fiberil on kohustus saada tehasele ehitusluba viie aastaga ning kasutusluba üheksa aasta jooksul. VKG Fiberil on tehase valmimise järel kohustus osta RMK-lt paberipuitu mahus 700 000 kuupmeetrit aastas: 360 000 kuupmeetrit okaspuupaberipuitu ja 340 000 kuupmeetrit kasepaberipuitu. Paberipuidu müügilepinguni loodavad osapooled jõuda juuni alguses.

Hoonestusõiguse põhitingimused

RMK ja VKG Fiberi kokkuleppe alusel tasub VKG Fiber igal aastal kuni ehitusloa väljastamiseni RMK-le 100 eurot hektari eest, ehk ligikaudu 17 000 eurot. Arendusperioodil jääb RMK-le õigus eriplaneeringualal metsa majandamiseks.

Ehitusloa väljastamise ajast hind tõuseb ning hakkab olema 312 eurot hektari eest, ehk ligikaudu 53 000 eurot aastas.

Ehitusperioodi algusest alates on RMK-l õigus korrigeerida hoonestusõiguse aastatasu iga kalendriaasta alguses vastavalt eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusele, kuid mitte rohkem kui 3,75 protsenti aastas.