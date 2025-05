Tõukerattafirmade hinnangul on linn piiranguid kehtestades üle pingutanud

Mõne aasta eest leppis Tallinn tõukerattafirmadega mitmetes kiiruspiirangutes kokku, aga abilinnapea Kristjan Järvani sõnul ei peetud neist kinni ja nii ei jäänud linnal muud üle, kui õigusaktiga reeglid paika panna.

"Me täpsustasime kiiruspiiranguid, mis on eelkõige suurema jalakäijate kasutusega alades, nii nagu bussipeatustes, samamoodi vanalinnas, kus pisimopeedid on tulnud meie kergliikurite parki, et vanalinnas on 10 km tunnis piirang kõigile liikuritele ja sellega me soovime rendikergliikureid vanalinnast eemale hoida," lausus Järvan.

Firmad peavad elektritõukerataste ja mopeedide kiirust piirama 17 km/h ka kõige õnnetuste rohkemal ajal, nagu nädalavahetuse öösiti. Lisaks keelas Tallinn kergliikurite parkimise bussipeatuste, ristmike ja ülekäiguradade juures.

"Kui varasemalt oli ainult mõnisada piirangut, siis nüüd on mitmed tuhanded piirangud. et süsteemi peab muutma, et igat väikest ala sisse võtta," sõnas Tuul Mobility tegevjuht Tauri Kärson.

Nii Bolt kui ka Tuul on ühte meelt, et linn on kiiruspiiranguid kehtestades üle pingutanud, jättes arvestamata tegelike teeoludega.

"Täna meil on parkides kiirusepiirangud 15 km/h aga see ei võta arvesse seda, et parkides on ka kergliiklusteed. 39 Täna see murekoht, mis on on see, et on piirangud peale pandud, aga ei ole sisuliselt vaadatud üle iga koha spetsiifikat, millised need võimalused konkreetses kohas on," ütles Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon.

Nii näiteks kehtib Stroomi ranna avaral kergliiklusteel kiirusepiirang 15 km/h, sest see asub pargis. Analoogne olukord on ka Pirita teel, kus kergliiklustee läbib osaliselt pargiala.

"Praegu paljud piirangualad satuvad kergliikurite teede sisse, mis tekitab omakorda ohtlikke olukordi, kuna kiirus läheb ootamatult maha ja peale," ütles Kärson.

Järvani sõnul ilmselt edaspidi mingil määral võetakse ettevõtete soove arvesse. Samas pole Tallinn maha matnud plaani saada voli tõukerataste ja mopeedidele piirarvu kehtestamiseks. Abilinnapea sõnul on neid Tallinnas ilmselgelt tänavatel rohkem kui tegelikke sõitjaid ning osa Bolti tõukerattaid on väljas vaid reklaami eesmärgil. Bolt on piirarvu kehtestamise vastu.

"Tallinna puhul, vaadates andmeid, siis need masinad, mis meil linnas on, nendel on ka kasutatavust ja oleme ka näiteks sellel kevadel masinate asukohti muutnud Tallinna piires, et kui näeme, et südalinnas on masinaid liiga palju, siis viime teistesse piirikondadesse," selgitas Apsolon.