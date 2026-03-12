Riigikokku jõuab kaks kergliikurite eelnõu

Eelnõu, mille eesmärk on vähendada kergliikurite ja pisimopeedidega seotud õnnetusi andis juba menetlusse Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ning sarnase eelnõu lubab lähinädalatel kooskõlastusringile saata ka kliimaministeerium.

"Siiani on reguleerimata sellised elementaarsed tingimused nagu vanusepiirang ja rattaloa olemasolu kontroll," ütles Kovalenko-Kõlvart. Lisaks saaks kohalikud omavalitsused tema ettepanekute heakskiitmise korral õiguse kehtestada oma territooriumil renditavate kergliikurite, pisimopeedide ja jalgrataste piirarv.

"Kohaliku omavalitsuse inimesed on nendele probleemidele tähelepanu juhtinud, et kohalikul tasandil on seda päris keeruline reguleerida, aga muidugi ka politsei- ja piirivalveamet," rääkis Kovalenko-Kõlvart ERR-ile.

Üks KOV-ide põhisoove on tema sõnul võimalus reguleerida kergliikurite piirarvu, seda, kui palju võib renditavaid kergliikureid üldse tänavatele saata, märkis ta. "Praegune seadus võimaldab tegelikult neid piiramatult panna, ehk siis näiteks teenusepakkuja võib tulla ja kergliikureid igale poole, lõpmatuseni välja panna. Näiteks Bolti tõukeratastega on selline asi, et neid on linnapildis tegelikult rohkem kui vaja, sest neid tihti kasutataksegi reklaami mõttes," tõdes saadik.

Lisaks kehtestataks seadusemuudatustega ettevõttele kohustus tagada, et seaduses sätestatud vanusepiirist noorem inimene ei saaks renditavat seadet aktiveerida ega kasutada, pisimopeedi rendile andmisel tuleks aga kontrollida ka alaealise isiku juhtimisõigust.

"Bolt Drive'i äpis näiteks ju ei kontrollita ainult juhilube, vaid kontrollitakse ka isikut, seda nägu, kes sõidukit kasutab. Midagi sellist saaks integreerida ka pisimopeedide kasutamisel," rääkis Kovalenko-Kõlvart. "Üks võimalus on muidugi teha, et üldse alla kuueteistaastasele need keelata, aga see oleks võib-olla juba liiga karm," lisas ta.

Kovalenko-Kõlvarti eelnõus on ka ettepanek kehtestada peavigastuste vähendamiseks teenusepakkuja nõue pakkuda ka kiivri laenutamist kuni 16-aastastele kasutajatele. Tema sõnul selline nõue Leedus juba kehtib.

"Tavaliselt on meil ju ettemääratud kohad, kus erinevad renditõukerattad seisavad. Siis võiks seal olla ka näiteks kiivrite kapid," selgitas ta.

Küsimusele, millal tema esitatud seadusemuudatused võiksid jõustuda, ütles Kovalenko-Kõlvart, et ideaalis juba alates 1. juulist, kuid arvestada tuleb ka sellega, et ettevõtted vajavad mõningast üleminekuaega uute nõuete rakendamiseks.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Marek Reinaas (Eesti 200), kelle lauale liiklusseaduse muudatused tuleks, ütles ERR-ile, et ei ole veel Kovalenko-Kõlvarti eelnõu näinud.

Keskerakondlane meenutas, et 2024. aastal muutis riigikogu küll liiklusseadust, kuid siis ei pidanud Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 koalitsioon tema sõnul vajalikuks kergliikureid puudutavaid muudatusi teha ning ka eelmisel aastal hääletati maha kõik Keskerakonna poolt pakutud muudatused.

Kliimaministeeriumi pressiesindaja ütles ERR-ile, et kergliikureid puudutav eelnõu avaldatakse ja esitatakse kooskõlastusringile lähinädalatel, kuid ta hoidus selle täpsemat sisu avamast.

ERR teatas juba detsembris, et kliimaministeerium kaalub kergliikuri kasutaja vanuse alampiiri kehtestamist ning novembris, et kavatseb karmistada kergliikuritega sõitmise reegleid alaealistele.