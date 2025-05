ERR Washingtonis: kohalikud juudid kardavad üha enam

Kolmapäeva õhtul Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis aset leidnud Iisraeli diplomaatide mõrva uuritakse kui terroriakti ning kahe inimese tapmises süüdistatavat meest võib oodata isegi surmanuhtlus. Kohaliku juudi kogukonna esindaja ütles ERR-ile, et juutide mure oma turvalisuse pärast on viimasel ajal kasvanud.

Diplomaatide mõrvas kahtlustatavale 31-aastasele Elias Rodriguezele esitati neljapäeval süüdistus kahes esimese astme mõrvas. Võimude teatel võidakse Rodriguezele esitada ka täiendavaid süüdistusi ning teda võib ees oodata eluaegne vangistus või isegi surmanuhtlus.

Kahe Iisraeli diplomaadi mõrv on raputanud kohalikku juudi kogukonda, mille liikmed kogunesid neljapäeval sündmuskohale rünnaku ohvreid mälestama. Rabi Scott Perlo sõnas ERR-ile antud intervjuus, et viimastel aastatel tuntakse kogukonnas oma turvalisuse pärast aina suuremat muret.

"Oleme oma turvalisuse pärast alati veidi mures. Inimene peaks saama minna juudi muuseumisse, kartmata, et teda tulistatakse. See on hullumeelne maailm, milles me praegu elame," sõnas Perlo.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) teatel uuritakse Washingtonis toimunud tulistamist kui terroriakti. Nimelt skandeeris Rodriguez arreteerimisel Palestiina-meelseid loosungeid. Sündmuskohal sõnas ta ametnikele, et tegi seda Gaza heaks.

Rabi Perlo viitas üle riigi toimuvatele Palestiina-meelsetele protestidele, et inimesed peaks valima oma sõnakasutust hoolikamalt, sest pahaaimamatult võib rahumeelne protestija sütitada mõne äärmuslase.

"Kui inimesed ei mõista, et viis, kuidas sa teatud asjadest räägid, võib omada suuri tagajärgi ja võimaldab esile kerkida ebainimlikkusel, siis see teeb mind murelikuks. Kui keegi tunneb, et saab sellist tulistamist õigustada, et teeb seda Gaza heaks, siis loomulikult olen murelik," sõnas rabi.

FBI teatel on rünnaku uurimine algusjärgus, kuid teadaolevalt saabus Chicagost pärit Rodriguez Washingtoni päev enne rünnakut, töökonverentsile. Võimud uurivad nüüd kahtlustatava sotsiaalmeediat ning suhtlevad tema kolleegidega.

FBI teatel ei ole Rodriguez varem võimude huviorbiiti sattunud.